Vivaldi 1.7 Yayınlandı! İşte Yeni Özellikleri

Vivaldi, yeni yılın gelmesiyle birlikte tarayıcıya yeni özellikler katmaya devam ediyor. Vivaldi 1.7 güncellemesi yine pek çok kullanıcının hoşuna gidecek özellikleri içerisinde barındırıyor. Ekip, yeni yıl için kullanıcı beklentilerine yoğunlaşacağını ve pek çok geliştirmenin yıl içerisinde test edilebileceğini duyurdu. Vivaldi 1.7 güncellemesi de umuyoruz gelecekteki yeniliklerin habercisi olur. İşte Vivaldi 1.7 özellikleri:

Ekran Görüntüleriyle Anı Yakalayın

Ekran görüntüleri günümüzde önemli bir iletişim aracı haline geldi ve Vivaldi, ekran görüntülerini tarayıcı penceresinden yakalamayı 1.7 ile kolaylaştırdı. Tarayıcının durum çubuğu üzerine eklenen bir düğme yardımı ile bulunduğunuz sayfanın tamamının ya da bir bölümünün görüntüsü almaya yarayan bu özellik, web sayfaları dışında da paylaşım yapmanıza olanak tanıyor. Bu işlevi klavye kısayolları ve hızlı komutlar aracılığıyla da Araçlar menüsünden ayarlamalar yaparak kullanabilirsiniz.

Ekran görüntüsü işlevine bir diğer ek ise Notlar bölümü için yapıldı. Yan panelde bulunan notlar, kullanıcıların web sayfalarından aldığı ekran görüntülerini kaydetmelerine imkan verecek.

Ekran Görüntüsünü Panoya Kopyalama

Ekran görüntüsünü JPEG veya PNG dosya biçimlerinde kaydedebilmenin yanı sıra Vivaldi, yeni güncellemesiyle birlikte çekilen görüntüyü panoya kopyalamaya da izin veriyor. Vivaldi kullanıcıları tarafından sıkça talep edilen bu özellik, ekran görüntülerini seçtikleri bir uygulamaya yapıştırarak paylaşmalarına olanak tanıyor.

Klavye Hastaları İçin Çoklu Seçenekler

Vivaldi tarayıcı, 1.7 ile kullanıcılarına özelliklere erişmenin birden fazla yolunu sunmaya odaklanıyor. Bu bakımdan ekran görüntüleri de bir istisna değil. En son sürüm, klavye kısayollarını eşleme ve hızlı komutları kullanma seçeneğini de içeriyor. Kısayollar, kullanıcıların istedikleri klavye kombinasyonlarını atayabildiği Klavye Ayarları'nda artış eşleştirilebilir.

Ekran görüntüsü aracına erişmenin bir başka yolu da aslında bu yolla gerçekleştirilebilir. Bir sayfanın ya da alanın diske veya panoya çekilmesi için seçeneklerin bulunduğu aşağı açılır bir komut listesi işinizi görecektir.

Sekmeler İçin Daha İyi Ses Kontrolü

Vivaldi 1.7 ile tarayıcının popüler ses kontrolü özelliği daha da geliştirildi. Bu özellik, reklamları, videoları, veya diğer multimedya içeriklerini oynatan arka plan sekmelerini tanımlamaya ve istenmeyen sesleri tek bir tıklamayla durdurmaya yardımcı oluyor. Vivaldi artık tüm sekmeleri tek seferde susturmayı mümkün kılıyor ve gürültüye neden olan sekmeyi aramaya gerek duymuyor. Bu, birçok sekmeyi açık olarak kullananlar açısından gerçekten faydalı olacaktır.

Vivaldi 1.7 Diğer Özellikleri

Vivaldi'nin en son sürümü aşağıdaki geliştirmeleri de içeriyor:

En sık kullanılan sabit sekmelere daha hızlı erişim ve anlık bildirimler

Yerel MacOS bildirimleri

Yapılandırılabilir üst düzey alan adı (.com, .jp, .ru vs.) genişlemesi

Adres çubuğunda uzantıların görünürlük seçeneklerini değiştirebilme

Şifreleri isteyen HTTP sayfaları için ek uyarılar

Vivaldi Technologies CEO'su Jon von Tetzchner, "Kullanıcılarımızın benzersiz ve kesintisiz tarayıcı deneyimi yaratmamız için yardımcı olduklarına ve bize güç verdiklerine inanıyoruz. Amacımız, çıktığımız bu yolculuğun her bölümünü iyileştirmek ve bu yıl içerisinde yeni kilometre taşları yaratmak. Güçlü ve kullanıcı odaklı bir tarayıcı oluşturmaya devam etmek görevimizdir" dedi.

Peki siz yeni özellikleri nasıl buldunuz?

Aşağıdaki bağlantılardan Vivaldi'nin en son sürümünü indirebilirsiniz:

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