Vivaldi 1.8 Çıktı, Hemen İndirin!
Vivaldi Tarayıcı harika bir özelliği daha kullanıcılarına duyuruyor. Kullanıcılara çevrimiçi davranışları hakkında bilgi veren yeni Geçmiş özelliği ile bir bakıma tarih yazan Vivaldi, yayınlanan güncellemesi ile birlikte daha kararlı hale geldi. En son sürüm Vivaldi 1.8, tarayıcı içinde not almak için çok daha fazla seçenek, sekmeler için güçlü ses kontrolü ve diğer geliştirmeler de içeriyor.
Vivaldi Türkiye'nin haberine göre yeni Geçmiş özelliği, kullanıcıların kendi gezinme alışkanlıklarını, görsel ipuçlarıyla ve istatistiklerle destekleyerek keşfedilmesini sağlıyor. Vivaldi kullanıcılarının ziyaret edilen web sitelerini hızlıca taramalarına ve eski URL'leri bulmak için yararlı ipuçları almalarına da olanak sağlıyor. Çoğu tarayıcı tarafından sunulan bağlantı adresi listesine ek olarak, Vivaldi daha önce ziyaret edilen siteler hakkında ayrıntılı istatistikleri içeren bir takvim görünümünde geçmişi gösteriyor. Grafikler ve renk kodlu ısı haritası görünümü, çevrimiçi etkinliklerin ve başlıca gezinme eğilimlerinin hareket noktalarını gösteren başka bir boyut ekliyor.
Vivaldi kullanıcıları aramayı aylık görünümden veya Gün Seçici Takvimden, belirli bir tarih aralığına da daraltabilir. Buna ek olarak kullanıcılar arama sonuçlarını tarihe, unvana, adrese ve görünümlere göre filtreleyebilir:
Vivaldi'nin hızlıca erişilebilen Yan Panelleri ,yer imleri, indirilen dosyalar, notlar ve kullanıcı seçimlerine bağlı olarak eklenen web sayfaları , artık Geçmiş yan paneli de içeriyor. Geçmiş simgesi tıklandığında, görüntülenen sayfanın yan tarafında daha önceden ziyaret edilen sayfa bağlantılarının bir listesi gösteriliyor. Bu şekilde, kullanıcılar geçerli sayfadan ayrılmadan geçmişte hızlı bir şekilde arama yapabiliyorlar:
Bunlara ek olarak Vivaldi, kullanıcıların web sitelerine düşünce ve fikir eklemenin uygun bir yolu olarak, Yan Panelde not almalarını da sağlıyor. Artık seçili metni Notlar paneline sürükleyip bırakarak notlar oluşturabilirsiniz - yalnızca tarayıcıdan değil, başka herhangi bir uygulamadan da. Kullanıcılar ayrıca gezinmekte olduğu sayfadaki bir metni sağ tıklayabilir ve yeni bir not oluşturmak için açılan menüden "Notlara Kopyala" yı seçebilirler:
Vivaldi 1.8 Diğer Özellikleri
- Gelişmiş sekme susturma. Vivaldi, tarayıcıda istenmeyen sesleri kontrol etmek için birçok yol sunuyor ve en son sürüm, sekmeleri susturmak için yeni seçenekler ekliyor. Kullanıcılar artık tüm sekmelerdeki seslere izin vermek isteyip istemediklerini seçebilirler. Sadece aktif olan sekmede ya da arka plandaki bir sekmede ses çalmasına da izin verebilirler.
- Windows’ta otomatik güncellemeleri etkinleştirme ya da devre dışı bırakma seçeneği.
- Önceki sürümlerde açılır pencereler otomatik açılıyordu. Artık kullanıcılar bunu kendileri seçebilir.
- Ana sayfayı Başlangıç Sayfası olarak ayarlayabilme seçeneği.
- Sayfadaki bağlantıları Sağ tıklama menüsü ile aynı sayfada açabilme olanağı.
- Uykuda bekletilen sekmeleri gri tonlamalı görüntüleyebilmek için yeni bir seçenek.
- Adres çubuğu açılır listesinde gösterilen eşleşmelerin daha vurgulu olarak gösterilmesi.
- Chromium için çeviri iyileştirmeleri.
- Sağ tıklama menüsünden resim arayabilme.
Vivaldi Technologies CEO’su Jon von Tetzchner, “Tarama geçmişini her zamankinden daha kullanışlı hale getirmek istiyoruz. Vivaldi, yüzlerce satır arasında gezinmek yerine, Geçmiş’e görsel olarak sunulan kapsamlı bir bakış sunuyor. Bu, kullanıcılarımızın çevrimiçi etkinliklerini analiz etmelerine ve aradıkları şeyi bulmalarına yardımcı oluyor” dedi.
Aşağıdaki bağlantılardan Vivaldi tarayıcının son sürümünü indirebilirsiniz: