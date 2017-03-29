Vivaldi 1.8 Çıktı, Hemen İndirin!

Vivaldi Tarayıcı harika bir özelliği daha kullanıcılarına duyuruyor. Kullanıcılara çevrimiçi davranışları hakkında bilgi veren yeni Geçmiş özelliği ile bir bakıma tarih yazan Vivaldi, yayınlanan güncellemesi ile birlikte daha kararlı hale geldi. En son sürüm Vivaldi 1.8, tarayıcı içinde not almak için çok daha fazla seçenek, sekmeler için güçlü ses kontrolü ve diğer geliştirmeler de içeriyor.

Vivaldi Türkiye'nin haberine göre yeni Geçmiş özelliği, kullanıcıların kendi gezinme alışkanlıklarını, görsel ipuçlarıyla ve istatistiklerle destekleyerek keşfedilmesini sağlıyor. Vivaldi kullanıcılarının ziyaret edilen web sitelerini hızlıca taramalarına ve eski URL'leri bulmak için yararlı ipuçları almalarına da olanak sağlıyor. Çoğu tarayıcı tarafından sunulan bağlantı adresi listesine ek olarak, Vivaldi daha önce ziyaret edilen siteler hakkında ayrıntılı istatistikleri içeren bir takvim görünümünde geçmişi gösteriyor. Grafikler ve renk kodlu ısı haritası görünümü, çevrimiçi etkinliklerin ve başlıca gezinme eğilimlerinin hareket noktalarını gösteren başka bir boyut ekliyor.

Vivaldi kullanıcıları aramayı aylık görünümden veya Gün Seçici Takvimden, belirli bir tarih aralığına da daraltabilir. Buna ek olarak kullanıcılar arama sonuçlarını tarihe, unvana, adrese ve görünümlere göre filtreleyebilir:

Vivaldi'nin hızlıca erişilebilen Yan Panelleri ,yer imleri, indirilen dosyalar, notlar ve kullanıcı seçimlerine bağlı olarak eklenen web sayfaları , artık Geçmiş yan paneli de içeriyor. Geçmiş simgesi tıklandığında, görüntülenen sayfanın yan tarafında daha önceden ziyaret edilen sayfa bağlantılarının bir listesi gösteriliyor. Bu şekilde, kullanıcılar geçerli sayfadan ayrılmadan geçmişte hızlı bir şekilde arama yapabiliyorlar:

Bunlara ek olarak Vivaldi, kullanıcıların web sitelerine düşünce ve fikir eklemenin uygun bir yolu olarak, Yan Panelde not almalarını da sağlıyor. Artık seçili metni Notlar paneline sürükleyip bırakarak notlar oluşturabilirsiniz - yalnızca tarayıcıdan değil, başka herhangi bir uygulamadan da. Kullanıcılar ayrıca gezinmekte olduğu sayfadaki bir metni sağ tıklayabilir ve yeni bir not oluşturmak için açılan menüden "Notlara Kopyala" yı seçebilirler:

Vivaldi 1.8 Diğer Özellikleri