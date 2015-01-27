Vivaldi, çok uzun süredir internet tarayıcısı sektörünü domine eden Google Chrome, Mozilla Firefox ve Internet Explorer arasındaki dengeyi bozabilecek güce sahip, oldukça kullanışlı, güvenilir, yeni ve hızlı bir internet tarayıcısı.

Opera browserının kurucusu ve eski CEO'su olan Jon Von Tetzchner ve dev ekibinin birlikte çalışarak geliştirdiği yeni internet tarayıcısı henüz geliştirilmeye devam etmesine rağmen, kullanıcılarla buluştu. Böylelikle kullanıcılardan gelen geri bildirimler ile çok daha hızlı bir şekilde geliştirilip stabil halini alması beklenen tarayıcı, bir anda patlama yapabilecek potansiyele sahip.

Kullanıcıların tek bir sekme üzerinden istedikleri her şeye erişebilmelerini sağlamak istedikleri bir tarayıcı geliştirmek için uğraştıklarını dile getiren Jon Von, tasarımında bu nedenle bu planlarına yönelik olduğunu vurguladı.

İlk olarak Windows, Mac ve Linux versiyonları yayınlanan programın ilerleyen süreçte mobil versiyonları da geliştiricinin planları içerisinde yer alıyor. Tarayıcı üzerinde soldaki menüde göreceğiniz Vivaldi Mail, şu an için aktif olmamasına rağmen, ilerleyen süreçte aktif olacak. Kendi e-posta servisi ile birlikte gelecek olan Vivaldi internet tarayıcının tasarımı da oldukça minimal ve sade olarak tasarlanmış. Belki popüler tarayıcılara göre biraz daha karmaşk görünebilir fakat bu sayede pek çok şey elinizin altında ulaşlabilir oluyor.

Vivaldi'nin en çok ilgiçi çeken özelliği ekranın sağ altındaki sayfa filtreleme özelliği oldu. Buradaki seçenekler arasından istediğinizi seçerek internet sayfalarının siyah beyaz, 3 boyutlu, tüm resimler yan dönmüş, karşıt renkler vb. farklı şekillerde görünmesini sağlayabiliyorsunuz.

Standart ayarlarda boş sekme açtığınızda sitelere hızlı erişim sağlayabilmeniz için tasarlanan hızlı arama yani speed dial sayfası da oldukça kullanışlı ve gerçekten istediğiniz şekilde kişiselleştirerek internet deneyiminizin kalitesini arttırabiliyorsunuz.

Geliştirici ekip yaptığı açıklamalarda Vivaldi'nin en minimal düzeyde eklentiya ihtiyaç duymasını sağlamak istediklerini belirtti. Eklenti desteği de elbette olacak.

Girdiğiniz sitelerin temalarındaki renklere göre renk değiştiren rengarenk sekmeler ile kullanabildiğiniz Vivaldi'yi hemen ücretsiz olarak indirip, mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yeni tarayıcı üzerinde gördüğünü eksi ve artıları bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.