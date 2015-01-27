Vivaldi, internet kullanıcılarının yeni tanışacağı hızlı, kolay kullanıma sahip ve oldukça başarılı bir internet tarayıcısı. Chrome ve Firefox gibi güçlü şirketlere rakip olarak gelen tarayıcı, Opera'nın kurucusu ve eski CEO'su Von Tetzchner ve birlikte çalıştığı 25 kişilik ekip tarafından geliştirildi.

Henüz geliştirilme süreci devam edilen uygulama, kullanıcılara sunularak, gelişim sürecinde hataların daha hızlı bulunup çözülmesi ve aynı zamanda daha hızlı stabil hale gelmesi planlanıyor.

Tek bir sekme üzerinde erişmek istediğiniz her şeyi barındırmak amacıyla geliştirilen tarayıcı, ileride aktif olacak olan Vivaldi E-posta servisi ile de pek çok kullanıcıyı kendine çekebilecek.

Site temaları ile uyumlu renkteki sekmeleri, hızlı erişim seçenekleri, e-posta servisi, internet sayfalarına uygulanana farklı ve eğlenceli filtreler gibi farklı ve yeni özelliklere sahip olan Vivaldi'nin tasarımı da oldukça şık. Özellikle standart ayarlarda kullanacağınız boş sekme arayüzünü dilediğiniz gibi kişiselleştirerek, sıklıkla kullandığınız sitelere kolay ve hızlıca erişebiliyorsunuz.

Mac dışında Windows ve Linux versiyonları da yayınlanan uygulamanın mobil uygulamalarının da ilerleyen zamanlarda çıkarılması planlanıyor. Zamanla çok daha iyi bir hal alacağına inandığım Vivaldi'yi ben denerken oldukça eğlendim. Pek çok kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere ve hıza sahip olan Vivaldi'yi Mac'leriniz üzerinde denemek için ücretsiz olarak indirebilirsiniz.