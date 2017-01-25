Vivaldi'den Microsoft'a: Windows 10 Varsayılan Tarayıcısını Çalmayı Bırak!

Her konuda tekel olmayı seven Microsoft'a Vivaldi firmasının CEO'su Jon von Tetzchner'den haklı bir uyarı geldi. Bilindiği üzere Microsoft, Windows işletim sistemi ile PC üzerinde neredeyse tekel halinde. Windows 10, Windows Uygulama Marketi, DirectX 12, Microsoft Edge internet tarayıcısı Microsoft'un saldırgan politikalarından nasiplerini alıyorlar. Birçok oyun geliştiricisi Microsoft'un DirectX 12 ve Windows 10 dayatması nedeniyle Vulkan arayüzünün geliştirilmesi için işbirliği yapmış, Windows Uygulama Marketi üzerinde Windows 10 ve DirectX 12'ye özel olarak çıkış yapacak oyunlarla Microsoft tekelinin oluşmaması için önlem almışlardı.

Microsoft, Windows 10 içinde yer alan uygulamalarda da saldırgan politikasını koruyor. Windows 10 bilgisayarınıza alternatif bir video oynatıcı yükleyip bu video oynatıcıyı varsayılan oynatıcı yaptıktan bir süre sonra oynatıcının değiştiğini ve Microsoft'un kendi video oynatıcısına otomatik olarak dönüldüğünü görebiliyorsunuz. Benzer bir durum varsayılan internet tarayıcısı konusunda da yaşanıyor. Siz Wndows 10'un internet tarayıcısını değiştirseniz de Microsoft, Windows 10 güncellemeleri sonrasında varsayılan tarayıcıyı Microsoft Edge'de geri döndürüyor.

Jon von Tetzchner de bu duruma dikkat çekerek Microsoft'un varsayılan tarayıcı seçimini kullanıcıların elinden aldığını iddia ediyor. Jon von Tetzchner'e göre bu durum çok iyi bilgisayar kullanamayan Windows 10 kullanıcıları için büyük bir problem; çünkü Windows 10'da varsayılan uygulamalar kolayca değiştirilemiyor. Ayrıca birçok kullanıcı da bu iş için zahmete girmekle uğraşmayabiliyor.

Jon von Tetzchner söz konusu durumun 72 yaşında bir arkadaşının başına geldiğini ve varsayılan internet tarayıcısının kendi tercihi dışında değiştiğini sözlerine ekliyor. Jon von Tetzchner'in açıklamasındaki çarpıcı ifadeler ise şunlar:

" Microsoft'un Microsoft Edge tarayıcının düşük kullanım oranlarından ötürü kaygılı olduğunu anlıyorum; fakat daha iyi bir tarayıcı inşa etmek yerine Microsoft'un kendi ürününü zorla insanlara kullandırtmaya çalışması özrü olmayan bir tavır. "

Hatırlanacağı üzere Windows 10'a geçiş sürecinde de Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları durmak bilmeyen Windows 10 yükseltme bildirimlerinden şikayetçi olmuşlardı. Anlaşılan o ki Microsoft akıllanmıyor ve akıllanmayacak.

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