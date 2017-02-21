Vivalines Turizm uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden otobüs biletinizi kolayca satın alabilirsiniz.

Yeni bir girişim olan ve rakiplerine taş çıkartacak hizmetler sunan Vivalines Turizm, uçak konforunda otobüs seyahati imkanı sunuyor. VIP servis, check-in işlemler, geniş koltuk araları, seyahat kiti, sınırsız içecek, sıcak yemek, sınırsız Wi-Fi, tuvalet, gazete ve dergi dağıtımı, hijyenik yastık, battaniye ve tablet gibi imkanları diğer firmalarla aynı ücrete sunan Vivalines Turizm’in mobil uygulaması ile otobüs biletinizi de kolayca satın alabiliyorsunuz.

Uygulamayı yükledikten sonra kalkış ve varış noktası ile tarih seçimi yaptıktan sonra sefer saatleri, otobüs modeli, fiyat ve otobüs özelliklerini içeren listeye ulaşabiliyorsunuz. Burada uygun seferi seçtikten sonra, oturmak istediğiniz koltuğu da seçip bilgilerinizi girdikten sonra ödemeyi yapmanız gerekiyor. Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapabilmenize olanak sağlayan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.