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Vivalines Turizm
TamindirMobilSeyahatVivalines Turizm - IPhone Ve IPad Için Otobüs Bileti Alma Uygulaması

Vivalines Turizm

(iOS)
Vivalines Turizm İndir Hemen İndir

409.6 KB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Vivalines Turizm
Vivalines Turizm
Vivalines Turizm
Vivalines Turizm

Vivalines Turizm uygulamasını kullanarak uçak konforunda yolculuk edebileceğiniz otobüs biletinizi satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Vivalines Turizm uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uçak konforunda yolculuk edebileceğiniz otobüs biletinizi satın alabilirsiniz.

Seyahat firmaları arasına oldukça etkili bir şekilde giriş yapan Vivalines Turizm, yolcularına uçak konforunda bir yolculuk deneyimi sunuyor. Geniş koltuk arası, VIP servis, check-in işlemi, seyahat ekipmanı, sınırsız içecek servisi, sıcak yemek, kablosuz internet, tuvalet, gazete ve dergi, temiz yastık ve battaniyenin yanında tablet dağıtımı gibi imkanlar sunan Vivalines Turizm’in iPhone ve iPad uygulaması ile erken davrandığınızda oldukça uygun fiyatlarla bilet satın alabiliyorsunuz.

Kalkış ve varış noktası, tarih seçimi, sefer saatleri, ve koltuk seçimi gibi bölümleri tercih ettikten sonra güvenli ödeme sistemini kullanarak kredi kartı veya banka kartıyla otobüs biletinizi satın alabiliyor ve yolculuğunuzu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
ACCORD ORS
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