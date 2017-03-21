Vivalines Turizm uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uçak konforunda yolculuk edebileceğiniz otobüs biletinizi satın alabilirsiniz.

Seyahat firmaları arasına oldukça etkili bir şekilde giriş yapan Vivalines Turizm, yolcularına uçak konforunda bir yolculuk deneyimi sunuyor. Geniş koltuk arası, VIP servis, check-in işlemi, seyahat ekipmanı, sınırsız içecek servisi, sıcak yemek, kablosuz internet, tuvalet, gazete ve dergi, temiz yastık ve battaniyenin yanında tablet dağıtımı gibi imkanlar sunan Vivalines Turizm’in iPhone ve iPad uygulaması ile erken davrandığınızda oldukça uygun fiyatlarla bilet satın alabiliyorsunuz.

Kalkış ve varış noktası, tarih seçimi, sefer saatleri, ve koltuk seçimi gibi bölümleri tercih ettikten sonra güvenli ödeme sistemini kullanarak kredi kartı veya banka kartıyla otobüs biletinizi satın alabiliyor ve yolculuğunuzu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.