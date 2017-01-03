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Vız Vız Arı
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Vız Vız Arı

Vız Vız Arı İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Vız Vız Arı
Vız Vız Arı
Vız Vız Arı
Vız Vız Arı

Engellere çarpmadan papatyaları topluyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 19 dakika önce

Vız Vız Arı, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Metroda, otobüste ya da canınız sıkıldığı her an oynayabileceğiniz basit bir oyun olan Vız Vız Arı, zorlu bir beceri oyunudur. Arıyı yönettiğimiz oyunda engellere çarpmadan papatyaları toplamaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir arayüzü ve oynanışa da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşıp liderler tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız. Yukarı doğru tırmanmalı ve yolunuza çıkan papatyaları kaçırmamalısınız. Tablet ya da telefonda oynayabileceğiniz oyunda yer alan seslerde oldukça hoş. Oyunun içerisinde kalmanızı sağlayan sesler, zorlu engeller ve basit oynanış ile Vız Vız Arı oyunu sizleri bekliyor.

Vız Vız Arı oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Crescent Moon Games
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