VMware Boxer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz alternatif mail uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Farklı mail sağlayıcılarından aldığınız mailleri tek merkezde yönetebileceğiniz VMware Boxer, işlerinizi bir hayli kolaylaştırıyor.

Mevcut maillerinizi tek merkezden kontrol edebileceğiniz ve birbirinden işlevsel özelliklere sahip olabileceğiniz bir uygulama olan VMware Boxer, hızlı ve kolay kullanıma sahip bir mail uygulamasıdır. Android cihazlarınızdaki E-Posta uygulamasına alternatif olarak kullanabileceğiniz VMware Boxer, akıllıca tasarlanmış arayüzüyle dikkatimizi de çekiyor. Hızlı yanıt özelliği, birleşik gelen kutusu, akıllı klasörler, evernote desteği, bulut eklentileri ve takvim entegresi gibi çok fazla özelliğe sahip olan VMware Boxer, tam iş adamlarına göre bir uygulama diyebiliriz. Yoğun iş hayatından bunalan ve farklı mailleri kontrol ederken zaman kaybedenlerin mutlaka denemesi gereken VMware Boxer, güvenliğe de önem veriyor.

Gmail, Outlook, Exchange (2007 ve üstü), Yahoo, Hotmail, iCloud, & IMAP hesapları için destek sunan WMware Boxer, gerçek bir eposta istemcisi gibi rol üstleniyor. Farklı hesaplara sahip olanlar için ideal bir mail uygulaması olan WMware Boxer ile gün içerisinde yapacaklarınızı da organize edebiliyorsunuz. WMware Boxer uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

WMware Boxer uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.