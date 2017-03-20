VMware Boxer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mail uygulamasıdır. İşlevsel özelliklere sahip bir şekilde karşımıza çıkan VMware Boxer, maillerinizi tek bir noktadan kontrol etme imkanı sunuyor.

Yoğun iş adamları için ideal bir uygulama olarak karşımıza çıkan VMware Boxer, farklı mail istemcilerine sunduğu destek ile dikkat çekiyor. Takvim, not ve mail hizmetlerini aynı anda sunan VMware Boxer, gelişmiş arayüzü ve özellikleriyle de işleri bir hayli kolaylaştırıyor. Farklı hesaplardan edindiğiniz mailleri tek bir noktadan kontrol etme imkanı sunan VMware Boxer, diğer uygulamalara alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Hızlı yanıt özelliği, birleşik gelen kutusu, akıllı klasörler, evernote desteği, bulut eklentileri ve takvim entegresi gibi özelliklere de sahip olan uygulama, mutlaka denemeniz gereken bir uygulamadır.

Şifre ve PIN koruma özelliklerine de sahip olan VMware Boxer ile mailleriniz güvende kalıyor. Gmail, Outlook, Exchange (2007 ve üstü), Yahoo, Hotmail, iCloud, & IMAP hesapları için destek sunan uygulama özellikle birden fazla hesaba sahip olanların telefonlarında mutlaka olması gereken bir programdır. Ayrıca uygulama ile gün içerisinde yapacaklarınızı da organize edebiliyorsunuz.

WMware Boxer uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.