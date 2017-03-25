VNC Viewer
VNC Viewer uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Windows, Mac ve Linux bilgisayarlarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz.
VNC Viewer uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Windows, Mac ve Linux bilgisayarlarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz.
Bilgisayarınızın yanınızda olmadığı zamanlarda herhangi bir işleme ya da dosyaya ihtiyaç duyuyorsanız, VNC Viewer uygulaması ile nerede olursanız olun kolaylıkla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabilirsiniz. Windows, Mac ve Linux işletim sistemli bilgisayarlarınıza bağlanabileceğiniz uygulama ile oldukça güvenli şifreleme protokolüyle gizliliğinizi de koruyabiliyorsunuz.
VNC Viewer üzerinde oturum açarak tüm cihazlarınız arasında bağlantı senkronizasyonu yapabilmenize olanak sağlayan uygulamada, bilgisayarınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız Bluetooth klavye ve fare desteği de mevcut.
Uygulama özellikleri
- Bulut üzerinden uzaktan kontrol edebilme,
- VNC uyumlu cihazlara bağlanma,
- VNC Viewer ile oturum açarak tüm cihazlarınız arasında senkronizasyon,
- Gelişmiş tuşlar,
- Bluetooth fare ve klavye desteği,
- Ücretsiz, ücretli veya deneme VNC Connect abonelikleri.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- RealVNC Limited
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