Volkswagen Grubu Ferrari'yi Satın Aldı

Volkswagen Grubu, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini ve Porsche gibi birçok süper otomobil üreticisini de bünyesinde barındıran bir otomobil firması haline geldi. Firmanın son atağı ise İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari üzerine oldu.

Volkswagen Grubu Ferrari'nin tüm hisselerinin yüzde 90'ını yani neredeyse tamamını 13 milyar dolara satın alarak firmayı sahiplenmiş oldu. Fakat Enzo Ferrari'nin oğlu olan ünlü iş adamı Piero Ferrari, geriye kalan yüzde 10'luk hisseleri hala elinde tutmaya devam ediyor.

Ferrari'nin CEO'su Sergio Marchionne ise mevcut görevinden istifa ederek ayrılmış bulunuyor. VW yetkilileri aylar süren görüşmeler sonucunda Sergio Marchionne ile anlaşmaya varabilmişler. Volkswagen'in Ferrari'yi satın alma fikri ise ilk olarak 2015 yılında Ferrari'nin Fiat S.p.A bünyesinden ayrılması ile başlamış. Volkswagen yetkililerinden Matthias Müller yaptığı açıklamalarda Ferrari'nin VW Grubu'nu çok daha üst bir seviyeye taşıyacağını düşündüğünü ve bu süreçte Sergio Marchionne gibi tecrübeli Ferrari yetkilileriyle beraber çalışacaklarını da belirtiyor.

Ferrari firması VW Grubu'na satılmadan önce son olarak V12 motorlu 812 Superfast otomobilini tanıtmıştı. İlerleyen haftalarda firmanın tamamen yenilenme sürecine gireceği söyleniyor ve bu da gelecek yeni Ferrari otomobilleri konusunda hepimizi oldukça meraklandırıyor.

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