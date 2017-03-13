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Volkswagen Hakkındaki Tüm Suçlamaları Kabul Etti, Faturası 25 Milyar Dolara Ulaşabilir

Volkswagen Hakkındaki İddiaları Kabul Etti

Küresel otomotiv şirketlerinin en büyüklerinden olan Volkswagen, emisyon değerleriyle oynadığı hakkında şirkete yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Bu durumda tüm tazminat davalarını da kaybeiyor.

Volkswagen böylelikle hakkında iddia edilen; emisyon testlerinde sahtekarlık, adaleti engellemek ve yalan beyanla ürün ithal etmek gibi cürümlere yönelik suçlamaları da doğrudan kabullenmiş oldu. Volkswagen'in avukatı Manfred Doess bu cürümlerin hepsinin Almanya ve ABD sınırları içinde gerçekleştiğini kabul ederek son duruşmada, "VW üç suçlamanın hepsini kabul ediyor, çünkü üçünde de suçlu" dedi.

Bu durumda VW ilk önce ABD'ye 4.3 milyar dolar tazminat ödeyecek. Ancak bu suçlamaları kabullenmenin faturası bununla kalmıyor. VW, hakkında açılan münferit tüketici davaları da kaybediyor. Bu davalar tazminatlar, servis ücretleri, onarımlar, model değişim talepleri gibi başlıklar altında toplanıyorlar ve yaklaşık olarak 25 milyar dolar kadar tutuyorlar.

Ne olmuştu?

ABD'de egzoz emisyonlarını yanlış yazılımlar kullanarak kasıtlı olarak düşük göstermekle suçlanan şirketin dünya üzerinde 11 milyon aracı kara listeye alınmıştı. Dünya çevre örgütleri ve bakanlıklar otomotiv endüstrisinde bu tip yazılımlarla testleri geçen başka markalar olabilmesi ihtimali üzerine alarma geçmişti. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)  Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinde kullanılan yazılımın hatalı olduğunu tespit etmiş ve Volkswagen dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılımla araçların karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük gösterdiğini kanıtlamıştı.

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Yazar: - 13.03.2017

Volkswagen Hakkındaki Tüm Suçlamaları Kabul Etti, Faturası 25 Milyar Dolara Ulaşabilir İçin Yorum Yaz

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