Volkswagen'in Sürücüsüz Otomobili 'Sedric' Tanıtıldı

Otomotiv sektörünün dev şirketleri sürücüsüz otomobil üretimi yarışında hamlelerini yapmaya devam ediyor. Yakın geçmişte yaşadığı emisyon skandallarına rağmen dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını hala elinde bulunduran Alman devi Volkswagen, sürücüsüz otomobil tasarımı Sedric’i tanıttı.

Volkswagen tarafından dün Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sedric, tasarım olarak bugüne kadar gördüğümüz sürücüsüz otomobil konseptlerinden farklı görünüyor. Videoda da görüldüğü üzere Sedric, alışılmış tasarımların aksine daha geniş bir iç hacme sahip ki, bu da aracın yolcu kapasitesini artırıyor. 4 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Sedric’in ön bölümünde direksiyon yerine geniş bir ekran yer alıyor. Yani aracın içinde oldukça geniş bir hareket alanı mevcut.

"Self-driving car" yani sürücüsüz otomobil terimindeki kelimelerin kısaltmalarından ismi türetilen Sedric, 5. Düzey sürücüsüz otomobil olarak tanıtıldı. 5. Düzey sürücüsüz otomobil niteliği, aracın insana ihtiyaç duymaksızın yolculuk edebilmesi ve herhangi bir zamanda herhangi bir konuma uzaktan yönlendirilebilmesi anlamına geliyor.

Bir konsept tasarım olan Volkswagen Sedric’in çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, aracın seri üretimine geçilmemesi ihtimali de bulunuyor. Anlaşılan o ki, bu yıl da otomobil üreticileri farklı sürücüsüz otomobil modelleri ile karşımıza çıkmaya devam edecek.

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