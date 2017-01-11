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Volkwagen’in Elektrikli ve Otonom Hippisi, Volkswagen ID Buzz’a Hayran Kalacaksınız

Volkswagen ID Buzz

1960’lardan başlayarak 1970’lerin sonuna kadar bir dönemin ikon arabalarından olan Volkswagen minibüsler, artık teknolojiye ayak uydurarak geri dönüyorlar. İşte karşınızda Volkswagen ID Buzz minibüsleri

2017 Detoit Autoshow Fuarı 1960’ların “Savaşma Seviş” mottosunun yadigarı olan ve Hippi konsepti olarak hafızalara kazınan Volkswagen Minibüsleri yeniden canlandırdı. Tamamen otonom ve elektrikli olan bu araç, bu iki özelliği ile o zamanların “çevreci ve barışçıl” hippi ruhuna artık daha anlam kazandırıyor.

Volkswagen ID Buzz

Volkswagen ID Buzz tam şarjla 434 kilometre yol alabiliyor. 369 beygir gücündeki motoru aracın 0’dan 100’e 5 saniyede çıkabilmesine olanak veriyor. Volkswagen ID Buzz saatte maksimum 159km hız yapabiliyor. Aracın otonom sistemi son derece sade ve modern olarak tasarlanmış. Volkswagen ID Buzz ön camında artırılmış gerçeklik kullanabiliyor ve tüm yol ve araç hakkındaki bilgileri buradan takip edebiliyorsunuz.

Volkswagen ID Buzz

Minibüsün vagon kısmında her birim raylar üzerinde hareket edebilecek şekilde tasarlanmış. Bu da bagaj ve yolcu yerleştirmede araca olağan üstü alan derinliği kazandırıyor. 

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Yazar: - 11.01.2017

Volkwagen’in Elektrikli ve Otonom Hippisi, Volkswagen ID Buzz’a Hayran Kalacaksınız İçin Yorum Yaz

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