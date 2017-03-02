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Voscreen
TamindirMobilEğitimVoscreen - Android Için İngilizce Öğrenme Uygulaması

Voscreen

(Android)
Voscreen İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Voscreen
Voscreen
Voscreen
Voscreen
Voscreen

Voscreen uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan İngilizce öğrenebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 dakika önce

Voscreen uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce öğrenme uygulaması olan Voscreen, alışılagelmiş dil öğrenme uygulamalarından daha farklı bir konsepte sahip. Kelime öğrenme, gramer bilgisi vb. şeylerin dışında sizlere filmler, müzik klipleri, belgeseller ve çizgi filmler izleterek İngilizce öğretmeyi amaçlayan uygulamada kısa videolar seyrederek dil öğrenebilirsiniz. Uygulamayı her kullanmanızda kelime dağarcığınızı geliştiren Voscreen uygulaması her yaştan ve her seviyeden kullanıcıya hitap edecek şekilde geliştirilmiş.

Günde yarım saat ayırarak oldukça iyi yerlere gelebileceğinizi düşündüğüm uygulamada, öncelikle ana dilinizi seçmeniz gerekiyor. Daha sonra uygulamanın size sunduğu videoları İngilizce’den kendi dilinize tercüme edebiliyorsunuz. Uygulamada ana dil olarak seçebileceğiniz diller; Türkçe, Almanca, Arapça, Boşnakça, Çince, Endonezyaca, Farsça, Fransızca, Hırvatça, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Lehçe, Letonca, Portekizce, Rusça ve Ukraynaca.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Voscreen
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