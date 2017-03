Voscreen uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce öğrenme uygulaması olan Voscreen, alışılagelmiş dil öğrenme uygulamalarından daha farklı bir konsepte sahip. Kelime öğrenme, gramer bilgisi vb. şeylerin dışında sizlere filmler, müzik klipleri, belgeseller ve çizgi filmler izleterek İngilizce öğretmeyi amaçlayan uygulamada kısa videolar seyrederek dil öğrenebilirsiniz. Uygulamayı her kullanmanızda kelime dağarcığınızı geliştiren Voscreen uygulaması her yaştan ve her seviyeden kullanıcıya hitap edecek şekilde geliştirilmiş.

Günde yarım saat ayırarak oldukça iyi yerlere gelebileceğinizi düşündüğüm uygulamada, öncelikle ana dilinizi seçmeniz gerekiyor. Daha sonra uygulamanın size sunduğu videoları İngilizce’den kendi dilinize tercüme edebiliyorsunuz. Uygulamada ana dil olarak seçebileceğiniz diller; Türkçe, Almanca, Arapça, Boşnakça, Çince, Endonezyaca, Farsça, Fransızca, Hırvatça, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Lehçe, Letonca, Portekizce, Rusça ve Ukraynaca.