VR Check
VR Check uygulamasıyla Android cihazlarınızın sanal gerçeklik gözlüklerine uyumluluğunu test edebilirsiniz.
VR Check uygulaması ile Android cihazlarınızın sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Son dönemlerde popülerliği giderek artan sanal gerçeklik gözlükleri, akıllı telefonlardaki jiroskop sensörüyle birlikte işlevini gösteriyor diyebiliriz. Jiroskop sensörü, hareketi algılama ve yön tayini yapmayı sağlıyor. Bu sayede sanal gerçeklik gözlüğünü kullanırken video, oyun ya da uygulamaların sanki içindeymişsiniz hissi yaratıyor. Jiroskop sensörü son birkaç senede piyasaya sürülen neredeyse tüm akıllı telefonlarda bulunuyor. Ancak eski model cihazlarda bulunmuyor olabilir. VR Check uygulaması da telefonunuzun jiroskop sensörü kontrolünü yapabilir ve üç eksenli olarak kalibrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
Sanal gerçeklik gözlüğü almadan önce VR Check uygulamasıyla telefonunuzu kontrol edebilir, daha sonra istediğiniz sanal gerçeklik gözlüğünü alarak sanal gerçeklik dünyasına adım atabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- AppCat
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