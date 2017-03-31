Vücuduna Jet Motorları Bağlayıp Uçmaya Çalışan İngiliz!

YouTube üzerinde Gravity ismini verdiği kanalda bazı videolar yayınlayan mucit girişimci Richard Browning, küçük jet motorlarını uzuvlarına bağlayarak, yerden yükselmeyi denedi. Tüm denemelerini de kanalı üzerinden bizlerle paylaştı.

Iron Man zırhını gerçek hayata taşımak için uzun süredir çaba sarf eden girişimci, kollarına taktığı küçük jet motorlarını geliştirerek, bunları ayaklarında da kullanılabilecek seviyeye getirdi. "Kırsal alanlarda spor bisikletleri sürmekten daha az tehlikeli" diyen Browning, el ve ayaklarındaki iticilerle yerden yükselmeye çalışıyor. Şimdilik büyük bir aşama kaydedemese de ilerleyen günlerde, bu yolla uzun mesafeler kaydetmeyi umduğunu da söylüyor.

Patlayıcı özelliği bulunmayan yakıtları tercih eden Browning, şimdiki konfigürasyonunun çok hızlı olmadığını ve bir insanın yürüme hızından ileriye gidemediğini de belirtiyor. Henüz birkaç metreden fazla yükselemeyendüzenek, maalesef daha fazla yükselikte ölüm riski taşığı için dizginleniyor. Yapılacak gelişmelerde son noktaya gelinmesinin ardından daha yüksek irtifalarda seyahet denemelerinin yapılacağı da söyleniyor.

"Eğer çok fazla yükselir ve o yükseklikten düşüp, sırtımdaki yakıtı patlatırsam, benim için hiç hoş olmaz. 9 metreden yükseğe çıkmayı planlıyorsam, yanımda ellerinde yangın tüpü bulunan iki kişi daha oluyor. Giysimin içinde de yanmaz malzemelerden yapılan kıyafetler var." şeklinde konuşan girişimci, aslında yaptığı işin o kadar da kolay olmadığını bir kez daha bizlere hatırlatıyor.

Bütün masrafları kendi karşılayan Browning, Oxford Üniversitesinde de benzer bir çalışma yürütüldüğünü ve aynı düzeyde olduklarının da altını çiziyor. Şimdilik gerçek performansına yaklaşamayan bu giysinin, umarız ilerleyen günlerde gerçekten uçabildiği anları da görürüz.

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