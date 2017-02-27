VUE uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızda birbirinden kaliteli sinematik videolar çekebilirsiniz.

Oldukça başarılı bir video çekme ve düzenleme uygulaması olan VUE, masaüstü cihazlarda kullanılan yazılımlar kadar başarılı işler çıkarıyor diyebilirim. Sinematik videolar, belgesel efektleri, sanatsal efektler ve daha fazlasını sunan uygulamada videolarınıza filtreler, çıkartmalar ve montaj efektleri ekleyebilirsiniz.

Önceden çektiğiniz videoları düzenleyebileceğiniz ya da uygulama üzerinden yeni çekeceğiniz videolar üzerinde düzenleme yapabileceğiniz uygulama ile Vlog videoları bile çekebilirsiniz. Ultra geniş en/boy oranı destekli resim çekme imkanı da sunan uygulamada, videolarınıza cihazınızdan müzikler de ekleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: