VUE uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden birbirinden harika videolar oluşturarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Unutulmaz anlarınızdan oluşan videolarınızı ve fotoğraflarınızı çeşitli filtreler, çıkartmalar ve montaj efektleri ile düzenleyerek muhteşem çalışmalar oluşturmanızı sağlayan VUE uygulaması, bilgisayar yazılımlarına taş çıkartacak özellikler sunuyor. Sanatsal efektler, belgesel efektleri ve sinematik videolar gibi birçok efekt bulabileceğiniz uygulamada önceden çektiğiniz videolar ya da uygulamayı kullanarak çekeceğiniz videolar üzerinde çalışabiliyorsunuz.

Vlog tarzı videolar da çekebileceğiniz VUE uygulaması, ultra geniş en/boy oranı destekli fotoğraf çekme imkanı da sunuyor. Bunların yanında, oluşturacağınız videolara cihazınızda bulunan müzikleri de ekleyebilmeniz mümkün. Eğer siz de videolarınızı birer sanat eseri haline getirmek istiyorsanız, VUE uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: