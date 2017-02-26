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VUE
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoVUE - IPhone Ve IPad Için Video Düzenleme Uygulaması

VUE

VUE İndir Hemen İndir

55.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
VUE
VUE
VUE
VUE
VUE

VUE uygulaması ile birbirinden harika videolar oluşturarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

VUE uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden birbirinden harika videolar oluşturarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Unutulmaz anlarınızdan oluşan videolarınızı ve fotoğraflarınızı çeşitli filtreler, çıkartmalar ve montaj efektleri ile düzenleyerek muhteşem çalışmalar oluşturmanızı sağlayan VUE uygulaması, bilgisayar yazılımlarına taş çıkartacak özellikler sunuyor. Sanatsal efektler, belgesel efektleri ve sinematik videolar gibi birçok efekt bulabileceğiniz uygulamada önceden çektiğiniz videolar ya da uygulamayı kullanarak çekeceğiniz videolar üzerinde çalışabiliyorsunuz.

Vlog tarzı videolar da çekebileceğiniz VUE uygulaması, ultra geniş en/boy oranı destekli fotoğraf çekme imkanı da sunuyor. Bunların yanında, oluşturacağınız videolara cihazınızda bulunan müzikleri de ekleyebilmeniz mümkün. Eğer siz de videolarınızı birer sanat eseri haline getirmek istiyorsanız, VUE uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Sinematik videolar, belgesel ve sanatsal efektler,
  • Filtreler, çıkartmalar ve montaj efektleri,
  • Yeni videolar çekme veya önceden çektiğiniz videoları düzenleyebilme,
  • Video kolajları hazırlama,
  • 30’dan fazla tasarım,
  • Ultra geniş resim,
  • Videolara cihazınızdan müzik ekleme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
VUE VIDEO CO., LTD.
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