Vulkan, DirectX 12 ve Windows 10 İkilisine Bir Büyük Darbe Daha İndirdi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen GDC 2017 etkinliğinde Vulkan arayüzünü geliştiren Khronos Group özel bir sunum yapmıştı. Bu sunumda paylaşılan görsellerden bir tanesinde yer alan ifadeler yanlış anlaşılmaya sebep olmuş ve "Vulkan çoklu ekran kartı desteğinin sadece Windows 10'a özel olduğu" izlenimi ortaya çıkmıştı.

Bu durumla ilgili basın açıklaması yapan Khroros Group konuya açıklık getirerek böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Yani Vulkan destekli oyunlarda SLI veya Crossfire sisteminizden faydalanmak isterseniz Windows 10 işletim sistemine sahip olmanız gerekmeyecek, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Linux tabalı bilgisayarlarda da çoklu ekran kartının getirilerine sahip olacaksınız.

Bilindiği üzere Microsoft, DirectX 12 ile ekran kartı ve işlemci kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede oyunlar daha yüksek performansla çalışabiliyor. Fakat DirectX 12 sadece Windows 10 işletim sistemine özel olduğu için Windows 7, 8, 8.1 ve Linux kullanıcıları bu nimetlerden yararlanamıyor. Vulkan ise bu zorunluluğu ortadan kaldırmakta. DirectX 12'nin sahip olduğu özellikleri taşıyan Vulkan eski Windows işletim sistemlerinde ve Linux üzerinde de kullanılabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Vulkan altyapısınının DOOM gibi hit oyunlarda kullanıldığına şahit olmuştuk. Bu altyapı özellikle AMD ekran kartlarında büyük kazanımlar sunmuş, FPS değerlerini gözle görülür oranda yukarı çekmişti. Nvidia da son sürücü güncellemelerinde Vulkan'a ağırlık vermiş, ekran kartlarının bu arayüz üzerinde daha yüksek performans sunmalarını sağlamıştı.

Vulkan'ın güzel yönü oyun geliştiricilerine esneklik sunması. Vulkan sayesinde geliştiriciler oyunlarının DirectX 12 performansını koruyarak bu oyunlarını aynı performans ile daha fazla işletim sistemine ve daha fazla oyuncuya sunabilecek. Üstelik bu son açıklamayla Vulkan'ın Windows 7, Windows 8, Windıws 8.1 ve Linux üzerinde SLI ve Crossfire destekleyeceği de kesinleşmiş oldu. Yani Microsoft'un DirectX 12 ve Windows 10 dayatmasına büyük bir darbe indirilmiş oldu.

Vulkan'ın daha fazla platforma ve oyuncuya hitap etmesinden ötürü bazı geliştiriciler DirectX 12 üzerine programlardıkları oyunlarını Vulkan altyapısı üzerine taşımaya karar vermişti. Star Citizen bu tür oyunlardan bir tanesiydi. Anlaşılan o ki; önümüzdeki dönemde daha fazla oyun geliştiricisi Vulkan'ı tercih edecek. Sonuçta oyuncular işletim sistemi güncellemesi yapmadan en verimli şekilde oyun oynayabilecek.

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