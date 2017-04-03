Walldroid, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı değiştirme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Farklı kategorilerden resimlerin yer aldığı uygulama ile canlı duvar kağıtlarına sahip olabiliyorsunuz.

Kolay kullanıma sahip bir duvar kağıdı değiştirme uygulaması olan Walldroid, birbirinden güzel ve etkileyici resimleri barındırıyor. Telefon ekranı için optimize edilmiş duvar kağıtlarının yer aldığı Walldroid ile HD kalitede resimleri telefonunuza ayarlayabiliyorsunuz. Farklı kategorilerin yer aldığı uygulama ile dilerseniz beğendiğiniz resimleri kategori haline getirebiliyor ve dilediğiniz zaman kolayca resimlere ulaşabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama aynı zamanda her hafta değişen duvar kağıtlarına da sahip. Her hafta farklı resimler karşınıza çıkıyor. Arabadan hayvanlara, uzaydan oyunlara kadar yüzlerce resmin yer aldığı Walldroid ile zevkinize göre resimleri mutlaka buluyorsunuz.

Walldroid uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.