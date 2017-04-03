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Walldroid
TamindirMobilKişiselleştirmeWalldroid - Android Için Duvar Kağıdı Uygulaması

Walldroid

Walldroid İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Walldroid
Walldroid
Walldroid
Walldroid

Farklı kategorilerden HD resimleri duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 38 dakika önce

Walldroid, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı değiştirme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Farklı kategorilerden resimlerin yer aldığı uygulama ile canlı duvar kağıtlarına sahip olabiliyorsunuz.

Kolay kullanıma sahip bir duvar kağıdı değiştirme uygulaması olan Walldroid, birbirinden güzel ve etkileyici resimleri barındırıyor. Telefon ekranı için optimize edilmiş duvar kağıtlarının yer aldığı Walldroid ile HD kalitede resimleri telefonunuza ayarlayabiliyorsunuz. Farklı kategorilerin yer aldığı uygulama ile dilerseniz beğendiğiniz resimleri kategori haline getirebiliyor ve dilediğiniz zaman kolayca resimlere ulaşabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama aynı zamanda her hafta değişen duvar kağıtlarına da sahip. Her hafta farklı resimler karşınıza çıkıyor. Arabadan hayvanlara, uzaydan oyunlara kadar yüzlerce resmin yer aldığı Walldroid ile zevkinize göre resimleri mutlaka buluyorsunuz.

Walldroid uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Afsun Khammadli
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