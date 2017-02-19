Wallpaper Engine, daha çok mobil cihazlar üzerinde kullanılan canlı duvar kağıdı seçeneklerini bilgisayarlarımıza taşıyan bir duvar kağıdı programı.

Steam oyun platformu üzerinden oldukça makul bir fiyatla satın alınabilen Wallpaper Engine, masaüstünüze hem modern ve canlı, hem de renkli bir görünüm kazandırabiliyor. Program temel olarak 3 boyutlu animasyonları ve modellemeleri masaüstünüze yerleştiriyor. Örnek olarak; bir 3 boyutlu araba modelini masaüstünüze yerleştiriyorsunuz. Kullanıcılar gerçek zamanlı olarak bu arabanın rengini ve arabaya bakış açısını değiştirebiliyor. Ya da ekrana hareket eden DNA zinciri gibi animasyonlar yerleştirebiliyor, bu animasyonların renklerini yine gerçek zamanlı olarak değiştirebiliyorsunuz.

Wallpaper Engine videolardan duvar kağıdı yapma gibi ilginç bir özelliğe sahip. Bu sayede bir videoyu masaüstü duvar kağıdınız olarak kullanabiliyor, ekranda sürekli değişen bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Bunun yanısıra çeşitli oyunları ve internet sitelerini de duvar kağıdı yapabilmektesiniz.

Wallpaper Engine, oldukça düşük kaynak kullanımına da sahip. Wallpaper Engine ile kullanılabilecek sayısız duvar kağıdı seçeneğine Steam Workshop üzerinden erişebilir, kendi duvar kağıtlarınızı da Steam Workshop üzerinden paylaşabilirsiniz. Program içinde yer alan duvar kağıdı editörüyle kendi duvar kağıtlarınızı yaratabilirsiniz. Wallpaper Engine çoklu monitör sistemini desteklemekte.

Wallpaper Engine'in sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Aero'ya sahip Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 işletim sistemi

- 1.66 GHz Intel i5 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 1 GB RAM

- Intel HD Graphics 4000 ekran kartı

- DirectX 10

- 512 MB boş depolama alanı