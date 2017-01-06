War Commander: Rogue Assault oyunculara güzel grafikler ve bol aksiyon sunmayı başarabilen bir mobil strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz RTS - gerçek zamanlı strateji oyunu türünde bir oyun olan War Commander: Rogue Assault'ta dünya hakimiyeti için mücadele eden kuvvetlerden birini kontrol ediyoruz. Oyunda kendi ordumuzu kuruyoruz ve diğer ordularla yüzleşerek en güçlü ordu olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

War Commander: Rogue Assault'ta MMO şeklinde bir sistem mevcut. Yani oyun online olarak oynanıyor ve savaşları diğer oyunculara karşı yapıyorsunuz. Savaşlarda bir yandan birliklerinizi kontrol edip onları savaş sırasında yönlendirebiliyor, bir yandan da asker ve savaş aracı üretip binalarımızı onarıyoruz.

War Commander: Rogue Assault, online altyapıya sahip bir oyun olsa da dilediğiniz takdirde oyunun tek oyunculu operasyonlarına katılabiliyor ve bu modda yapay zeka tarafından yönetilen ordularla savaşabiliyorsunuz. Yüksek detaya sahip bina ve birim modellemelerini güzel görsel efektlerle ve taktiksel bir yapıyla birleştiren War Commander: Rogue Assault uzun süreli bir eğlence sunmakta.