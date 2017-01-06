War Commander: Rogue Assault eğer aksiyonu ve güzel grafikleri birleştiren bir oyun arayışındaysanız beklentilerinizi karşılayabilecek bir strateji oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan War Commander: Rogue Assault'ta MMO şeklinde bir oyun yapısı mevcut. Yani oyun online altyapıya sahip. Bu sayede oyunda diğer oyunculara karşı savaşabiliyorsunuz veya onlarla ittifaklar kurabiliyorsunuz. Bunun yanısıra oyunda tek kişilik operasyonlar da bulunuyor. Bu görevlerde yapay zekaya karşı savaşabilir ve savaş yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

War Commander: Rogue Assault'ta temel amacımız güçlü bir ordu inşa ederek dünyanın hakimiyetini elde etmek. Oyundaki savaşlarda ordumuzu yönetmemiz bir hayli kolay. Savaşlar esnasında askerlerimizin ve savaş araçlarımızın nereye saldıracağını gerçek zamanlı olarak belirleyebiliyoruz, ayrıca binalarımızı onarabiliyor ve birimleriimzi geliştirebiliyoruz.

War Commander: Rogue Assault'un en güçlü yönü oyunun kaliteli grafikleri. Binalar ve birimler oldukça detaylı bir şekilde tasarlanmış, ayrıca patlama efektleri gibi görsel efektler göze oldukça hoş görünüyor.