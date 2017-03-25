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War of Crown
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War of Crown

War of Crown İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
War of Crown
War of Crown
War of Crown
War of Crown
War of Crown
War of Crown
War of Crown

War of Crown'da taktiksel savaşlar güzel grafiklerle birleşiyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 20 dakika önce

War of Crown eğer sizi uzun süre eğlendirebilecek bir mobil oyun arıyorsanız hoşunuza gidebilecek bir rol yapma oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG olan War of Crown'da fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünyada yaşanan büyük bir savaş, dünyanın mevcut şeklini belirlemiştir. Fakat bu savaştan yüzyıllar sonra Yıkım Tanrısı karanlık güçlerini ve hizmetkarlarını bir araya toplayarak tekrar saldırmaya, kaos ve terör ile dünyayı istila etmeye başlamıştır. Biz War of Crown'da bu tehdidi ortadan kaldırmaya, dünyayı kurtarmaya çalışan kahramanları kontrol ediyoruz.

Bir sıra tabanlı RPG oyunu olan War of Crown'da anime tadındaki kahraman çizimleri yer alıyor. Renkli görünen dünyada taktiksel savaşlara katılıyoruz. Bir satranç karşılaşması gibi yapılan savaşlarda hamlelerimizi dikkatli bir şekilde hesaplıyor, rakibimizin hamlelerine göre strateji oluşturuyoruz.

War of Crown'ı dilerseniz tek başınıza, dilerseniz PvP modunda diğer oyunculara karşı oynayabilmektesiniz. PvP moduna karşılaşmalar gerçek zamanlı olarak yapıldğı için heyecan artıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
GAMEVIL
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