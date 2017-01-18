WarFriends eğer tansiyonun yüksek olduğu savaşlara katılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz TPS türünde bir mobil aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir savaş oyunu olan WarFriends'de online savaşlara katılarak dünyanın en güçlü askeri takımı olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Oyunda bir takım yaratırken arkadaşlarımızı bu takıma ekleyerek birlikte diğer oyuncular tarafından oluşturulan takımlara karşı savaşabiliyoruz. Ayrıca oyun bize teke tek duellolar yapma imkanı da veriyor.

WarFriends'de topyekün savaşa girmekteyiz. Savaşa başlarken piyadeleri, droneları, jetpack kullanan uçan askerleri savaş alanına taktiksel olarak yerleştirmekteyiz. Ayrıca savaşlar esnasında hava desteği, bombardıman ve helikopter desteği çağırma gibi yeteneklerimizi de kullanabiliyoruz.

WarFriends'i 3. şahıs bakış açısından oynarken siperler arkasında saklanarak ateş ediyor ve hareket ediyoruz. Düşmanlarımız bize yaklaşırken onları durdurmamız, bir yandan da düşman ateşinden korunmamız gerekiyor. Oyunun grafikleri oldukça kaliteli.