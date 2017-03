Can Erdil Şentürk

Wargunners oyunculara hızlı ve bol aksiyon sunan, online altyapısı sayesinde diğer oyunculara karşı savaşabilmenizi mümkün kılan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Wargunners tıpkı bir platform oyunu gibi oynanıyor. 2 boyutlu yapıya sahip olan oyunda kahramanımızı ekranda yatay olarak ilerletiyor, zıplayarak platformlar arasında geçiş yapıyoruz. Ayrıca silahlarımızı kullanarak düşmanlarımızla savaşıyoruz.

Wargunners'ı dilerseniz tek başınıza oynayabilir ve botlarla savaşabilir, dilerseniz rekabeti ve heyecanı artırmak adına online oyun modunda diğer oyuncularla savaşabilirsiniz. Oyunda 4 farklı oyun modu bulunuyor. Control Point modunda belli bir bölgenin hakimiyetini elimizde tutmaya ve bu noktayı düşman saldırılarına karşı korumaya çalışıyoruz. Deathmath modunda ise her oyuncu tek başına diğer oyuncularla savaşıyor ve hayatta kalan son oyuncu olmaya çalışıyor. Team Deathmatch'de takımlar birbirleriyle savaşıyor. King of the Hill modunda ise oyuncular belli bir noktada durarak puan kazanmaya çalışıyorlar.

Wargunners'da geliştirebileceğiniz farklı silahları kullanabiliyor, kahramanınızın görünümünü tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz.