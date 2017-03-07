?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunWarhammer 40,000: Dawn Of War 3'ün Çıkış Tarihi Açıklandı

Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün Çıkış Tarihi Açıklandı

Company of Heroes adlı oyun serisiyle de tanıdığımız Relic Entertainment firması tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından dağıtımcılığı yapılan gerçek zamanlı strateji oyunu Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün çıkış tarihi açıklandı.

Warhammer 40,000: Dawn of War 3, sadece PC platformu için geliştirildi ve oyuncularla buluşacağı tarih de 27 Nisan olarak açıklandı. Serinin ilk oyunu olan Dawn of War 2004'te, Dawn of War 2 ise 2009'da piyasaya çıkmıştı. 3. oyun aradan uzun bir süre geçtikten sonra çıkış yaparak, RTS (real time strategy) türünü seven oyuncuları sevindirmiş olacak.

Dawn of War 3'te Space Marines, Eldors ve Orks adlı üç farklı ırk bulunuyor ve bu türlerin topraklar ile kaynaklar için mücadelesi konu alınıyor. Warhammer 40,000: Dawn of War 3, standart, sınırlı sayıda (limited edition) ve  koleksiyonculara özel olmak üzere üç farklı sürüm halinde satılacak. Koleksiyoncu sürümünün içeriğini aşağıdaki görselden takip edebilirsiniz.

Türkçe altyazı desteği ile birlikte çıkış yapacak olan Dawn of War 3'ün Steam üzerindeki satış fiyatı da 179 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Steam sayfasına bu linkten ulaşabilir ve yayınlanan kısa bir videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.



İndir
Warhammer 40.000: Space Marine
Warhammer 40.000: Space Marine Aksiyon Oyunu

İndir613 MB
Warhammer 40,000: Freeblade iOS
Warhammer 40,000: Freeblade iOS iPhone ve iPad için TPS Aksiyon Oyunu

İndir560 MB
Warhammer 40,000: Freeblade Android
Warhammer 40,000: Freeblade Android Android için Aksiyon Oyunu


Age Of Empires Android ve iOS'a Geldi!

Yazar: - 07.03.2017

Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün Çıkış Tarihi Açıklandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Volkswagen'in Sürücüsüz Otomobili 'Sedric' Tanıtıldı Volkswagen'in Sürücüsüz Otomobili 'Sedric' Tanıtıldı Otomotiv sektörünün dev şirketleri sürücüsüz otomobil üretimi yarışında hamlelerini yapmaya devam ediyor. Yakın geçmişte yaşadığı emisyon…
Kendine Yöneltilen Komutları Sorular Sorarak Netleştirebilen Robot Kendine Yöneltilen Komutları Sorular Sorarak Netleştirebilen RobotVerdiğiniz komutu anlamayan Baxter sanayi robotu, ne demek istediğinizi size sorular sorarak anlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin… Crytek, Karadeniz Stüdyosunu SEGA'ya Sattı Crytek, Karadeniz Stüdyosunu SEGA'ya SattıBir süredir sıkıntılarla boğuşan Crytek, elindeki stüdyoları satmaya başladı. Bugün gelen ve Venture Beat teknoloji sitesinin yer verdiği…
Samsung Galaxy S8 Serisinin Çıkış Tarihi Ertelendi Karlov Suikastı Failinin Telefonunu Açmak İçin Devreye Apple Girebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten