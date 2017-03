Company of Heroes adlı oyun serisiyle de tanıdığımız Relic Entertainment firması tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından dağıtımcılığı yapılan gerçek zamanlı strateji oyunu Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün çıkış tarihi açıklandı.

Warhammer 40,000: Dawn of War 3, sadece PC platformu için geliştirildi ve oyuncularla buluşacağı tarih de 27 Nisan olarak açıklandı. Serinin ilk oyunu olan Dawn of War 2004'te, Dawn of War 2 ise 2009'da piyasaya çıkmıştı. 3. oyun aradan uzun bir süre geçtikten sonra çıkış yaparak, RTS (real time strategy) türünü seven oyuncuları sevindirmiş olacak.

Dawn of War 3'te Space Marines, Eldors ve Orks adlı üç farklı ırk bulunuyor ve bu türlerin topraklar ile kaynaklar için mücadelesi konu alınıyor. Warhammer 40,000: Dawn of War 3, standart, sınırlı sayıda (limited edition) ve koleksiyonculara özel olmak üzere üç farklı sürüm halinde satılacak. Koleksiyoncu sürümünün içeriğini aşağıdaki görselden takip edebilirsiniz.

Türkçe altyazı desteği ile birlikte çıkış yapacak olan Dawn of War 3'ün Steam üzerindeki satış fiyatı da 179 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Steam sayfasına bu linkten ulaşabilir ve yayınlanan kısa bir videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.