Warlord Strike, farklı stratejiler izleyerek ilerleyebildiğiniz yüksek kalitede detaylı grafikler sunan gerçek zamanlı savaş oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan yapım, özellikle MOBA türü mobil oyunlara ilgi duyanları ekran başına kilitliyor.

İster arkadaşlarınıza karşı, ister yapay zekaya karşı, isterseniz de rakibinizin otomatik seçildiği birebir (PvP) savaşlara katılabildiğiniz strateji odaklı oyunda özenle seçilmiş kahramanlardan oluşan bir orduyu yönetiyorsunuz. Yalnız ordunuzu oluşturan güç askerler değil. Şeytanlar, yaratıklar, iskeletler, büyücüler kısacası aklınıza gelebilecek tüm kötü güçler sizin emrinizde. Her birinin eşsiz yeteneğini savaştıkça keşfediyor, her zafer sonunda güçlerini artırabiliyorsunuz.

Durdurulamaz bir ordu kurup tüm savaşları almanızı isteyen yapım ücretsiz açılabilen birçok öğe içeriyor. Tabii ki satın alım yaparak ta oyunda avantaj sağlayacak öğeleri tek seferde açma şansınız var.