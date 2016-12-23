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Warlord Strike
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Warlord Strike

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Warlord Strike
Warlord Strike
Warlord Strike

Bu sefer kötü güçlerden yenilmez bir ordu kurmanız isteniyor.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Warlord Strike, farklı stratejiler izleyerek ilerleyebildiğiniz yüksek kalitede detaylı grafikler sunan gerçek zamanlı savaş oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan yapım, özellikle MOBA türü mobil oyunlara ilgi duyanları ekran başına kilitliyor.

İster arkadaşlarınıza karşı, ister yapay zekaya karşı, isterseniz de rakibinizin otomatik seçildiği birebir (PvP) savaşlara katılabildiğiniz strateji odaklı oyunda özenle seçilmiş kahramanlardan oluşan bir orduyu yönetiyorsunuz. Yalnız ordunuzu oluşturan güç askerler değil. Şeytanlar, yaratıklar, iskeletler, büyücüler kısacası aklınıza gelebilecek tüm kötü güçler sizin emrinizde. Her birinin eşsiz yeteneğini savaştıkça keşfediyor, her zafer sonunda güçlerini artırabiliyorsunuz.

Durdurulamaz bir ordu kurup tüm savaşları almanızı isteyen yapım ücretsiz açılabilen birçok öğe içeriyor. Tabii ki satın alım yaparak ta oyunda avantaj sağlayacak öğeleri tek seferde açma şansınız var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Blind Mice Games
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