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Warlord Strike
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Warlord Strike

(iOS)
Warlord Strike İndir Hemen İndir

204 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Warlord Strike
Warlord Strike
Warlord Strike
Warlord Strike
Warlord Strike

Şeytani güçlerden oluşan ordunuzu kurun, savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 5 saat önce

Warlord Strike, MOBA türüne ilgi duyanları ekran başına kilitleyeceğini iddia eden oyunlar arasında. Kaliteli grafikler sunan yapımın iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapması sevindirici.

Arkadaşlar arası, yapay zekaya karşı veya gerçek kişileri karşı karşıya getiren PvP oynama seçenekleri sunan Warlord Strike, gerek menü gerekse de oyun içinde detaylarıyla öne çıktığından iPhone Plus veya iPad’de oynanması gerektiğini düşündüğüm sürükleyici bir yapım. Gerçek zamanlı strateji – savaş oyunlarını seviyorsanız hazır ücretsiz iken indirin; kaçırmayın derim.

Bu tarz oyunlarda genellikle kontrolünüzde kahramanlar, savaştığınız düşman da kötü güçlerden oluşur ancak Warlord Strike, sizi kötü tarafa çekiyor. Birbirinden çirkin görünümlü – korkutucu yaratıklar, büyücüler, şeytanlar ve daha nice kötüden oluşan bir orduyu yönetiyorsunuz. Ordunuzdaki her kötünün eşsiz bir yeteneği olduğunu ve savaştıkça gücünü artırdığını söylememe gerek yok sanırım.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Blind Mice Games
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