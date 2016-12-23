Warlord Strike, MOBA türüne ilgi duyanları ekran başına kilitleyeceğini iddia eden oyunlar arasında. Kaliteli grafikler sunan yapımın iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapması sevindirici.

Arkadaşlar arası, yapay zekaya karşı veya gerçek kişileri karşı karşıya getiren PvP oynama seçenekleri sunan Warlord Strike, gerek menü gerekse de oyun içinde detaylarıyla öne çıktığından iPhone Plus veya iPad’de oynanması gerektiğini düşündüğüm sürükleyici bir yapım. Gerçek zamanlı strateji – savaş oyunlarını seviyorsanız hazır ücretsiz iken indirin; kaçırmayın derim.

Bu tarz oyunlarda genellikle kontrolünüzde kahramanlar, savaştığınız düşman da kötü güçlerden oluşur ancak Warlord Strike, sizi kötü tarafa çekiyor. Birbirinden çirkin görünümlü – korkutucu yaratıklar, büyücüler, şeytanlar ve daha nice kötüden oluşan bir orduyu yönetiyorsunuz. Ordunuzdaki her kötünün eşsiz bir yeteneği olduğunu ve savaştıkça gücünü artırdığını söylememe gerek yok sanırım.