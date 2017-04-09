Renkli karakterleri ile birlikte oldukça sevimli bir bulmaca oyunu olan Water Heroes, oynarken stresinizi. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Water Heroes oyunuyla birlikte artık boş vakitleriniz eğlenceli bir hal alacak.

Water Heroes oyununda yapmanız gereken işlem oldukça basit. Oyunda bulunan renkli parçaları birbiri ile eşleştiriyor ve eritiyorsunuz. Oyunda, sadece 3 tane parça eritebilirsiniz gibi bir sınırlandırma yok. Aynı renkte olan tüm karakterleri sayısı ne kadar olursa olsun eritebilirsiniz. Bu sayede Water Heroes oyununu oynarken sınırlandırılmadığınız için oyundan daha fazla keyif alıyorsunuz.

Water Heroes oyununu yukarıda anlattıklarımıza bakarak kolay sanmayın. Eğlenceli olmasına rağmen oldukça zor bir oyun. Oyundaki her karakteri eritebilmeniz için ilerleyen bölümlerde bazı stratejiler kurmanız gerekecek. Zorlu bölümlerde bazı engellerle karşılaşacaksınız. Bu bölümlerde ise eritme önceliğiniz karakterlerde değil zorlu engellerde olacak.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte oldukça hoşunuza gidecek bir bulmaca oyunu olan Water Heroes'i hemen şimdi indirin! Oyunu indirdikten sonra arkadaşlarınıza da önerin ve eğlenceli bir maceraya başlayın. İyi eğlenceler.