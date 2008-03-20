WavePad7.05
WavePad, profesyonel bir ses ve müzik editörü. Program müzik ve ses kaydı ve düzenlemesi için gelişmiş araçlarla donatılmış. Ses dosyaları programla kesilebilir, kopyalanıp yapıştırılabilir.
WavePad'in içerisinde bulunan hazı ses efektlerini hazırladığınız ses kayıtlarına ekleyerek içerikleri zenginleştirebilirsiniz. Program wav, mp3, vox, gsm, wma, real audio, au, aif, flac, ogg gibi pek çok müzik formatını destekliyor. Programı açıp biraz karıştırdıktan sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. WavePad'in gürültüyü azaltma, sesi düşürme, değiştirme gibi pek çok özelliği keşfedilmeyi bekliyor.
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WavePad 6.24 için Ziyaretçi dedi ki;
bu programlarda ücret varmı veya ücreti ne kadar
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WavePad 5.80 için Ziyaretçi dedi ki;
çok teşekkür ederim sağolun güzel proğram
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WavePad 5.33 için feridun dedi ki;
gerçekten çok güzel bir program
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4- WavePad için Ziyaretçi dedi ki;
süper program tşk.
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 33 / 33,227
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win2000/Win8.1
- Üretici:
- NCH Software
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