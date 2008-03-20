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WavePad
TamindirWindowsSes Ve VideoSes Düzenleme AraçlarıWavePad - Profesyonel Ses Ve Müzik Editörü

WavePad

7.05
WavePad İndir Hemen İndir

1.11 MB
Editör Puanı: 4/5
4

1 Kullanıcı: 4/5

4
WavePad Sound Editor Ana Ekran
WavePad Sound Editor Ana Ekran
WavePad Sound Editor Ana Ekran
WavePad Efektler
WavePad Efektler
WavePad Efektler
WavePad Araçlar
WavePad Araçlar
WavePad Araçlar
Yeşim Halıcı Son güncelleme 2 saat önce

WavePad, profesyonel bir ses ve müzik editörü. Program müzik ve ses kaydı ve düzenlemesi için gelişmiş araçlarla donatılmış. Ses dosyaları programla kesilebilir, kopyalanıp yapıştırılabilir.

WavePad'in içerisinde bulunan hazı ses efektlerini hazırladığınız ses kayıtlarına ekleyerek içerikleri zenginleştirebilirsiniz. Program wav, mp3, vox, gsm, wma, real audio, au, aif, flac, ogg gibi pek çok müzik formatını destekliyor. Programı açıp biraz karıştırdıktan sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. WavePad'in gürültüyü azaltma, sesi düşürme, değiştirme gibi pek çok özelliği keşfedilmeyi bekliyor.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
33 / 33,227
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win2000/Win8.1
Üretici:
NCH Software

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