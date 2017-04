WD, 1 TB'lık Taşınabilir SSD'sini Tanıttı

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden olan Western Digital ya da kısa adıyla WD hem kapasitesiyle hem de hızıyladikkat çeken yeni taşınabilir SSD modellerini tanıttı. Western Digital günümüze kadar birçok farklı taşınabilir disk modellerini satışa sunmuştu. Fakat bu taşınabilir disklerin hepsi içerisinde mekanik yapıya sahip olan klasik diskler bulunduruyordu. Bu da bu disklerin veri transfer hızlarını limitliyordu. WD My Passport SSD adı verilen Western Digital'in ilk taşınabilir SSD modelleri içerilerinde çok daha yüksek hıza sahip SSD diskler barındırıyorlar.

WD My Passport SSD'lerin hız avantajlarının yanısıra daha dayanıklı olacağı söylenebilir. Daha önceki standart taşınabilir disklerde yer alan mekanik diskler darbeler ve düşmeler sonucu kolayca arızalanabiliyorlar. SSD içinde herhangi bir mekanik yapı bulunmadığı için bu diskler darbe ve düşmeler karşısında daha dayanıklı oluyor. Ayrıca SSD'ler daha az güç tüketiyor. Eğer dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü verimli kullanmak istiyorsanız WD My Passport SSD aradığınız çözüm olabilir.

WD My Passport SSD modelleri, sundukları yüksek hızla paralel olarak USB 3.1 Gen 2 Type C bağlantısına sahipler. USB Type C bağlantısı ile daha hızlı veri transfer edebilen diskler, yanlarında bir de standart USB 3.0 dönüştürücü adaptörüyle geliyorlar. Bu sayede bu diskleri eski tip USB bağlantısına sahip bilgisayarlarda da kullanabiliyorsunuz; fakat hız düşüyor.

WD My Passport SSD ailesinin 3 farklı modeli satışa sunulacak. 256 GB, 512 GB ve 1 TB kapasiteye sahip modeller saniyede 515 MB'a kadar dosya transfer hızına sahipler. 256 bit donanımsal AES şifrelemesine ve şifre korumasına de yer veren WD My Passport SSD modelleri kısa süre içinde çıkış yapacaklar. Yurt dışında 256 GB model için 100, 512 GB model için 200, 1 TB model için de 400 dolar fiyat belirlenmiş.

WD, taşınabilir SSD modellerinin yanısıra geçtiğimiz günlerde 10 TB kapasiteye sahip WD Purple adlı güvenlik sistemlerine özel olarak geliştirilmiş sabit disklerini de tanıtmıştı.

