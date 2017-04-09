Western Digital, 10 TB Hard Disk ile Sizi Coşturacak!

Son günlerde aykırı ürünlerle kullanıcıları oldukça şaşırtan Western Digital, bu defa 10 TB(Terabayt) kapasiteye sahip hard disklerini piyasaya sundu. Western Digital WD Purple 4K uyumlu ve yüksek çözünürlüklü ağ kameralarının bankası olarak görev yapacak. Tek bir hard disk 64 adete kadar yüksek çözünürlüklü kameraya destek verebiliyor. Bu rakamlar gerçekten alışkanlıkların çok ötesinde.

Western Digital Pazarlama Sorumlu Başkan Yardımcısı Brendan Collins konuyla ilgili açıklamasında: “Gelişmiş görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler, video gözetlemenin perakendeden kamu güvenliği takibi ve akıllı şehir altyapılarına kadar değişen uygulamalar sunmasını sağlıyor ki bu durum aynı zamanda depolamaya olan talebi de arttırıyor. Yeni 10TB sürücümüz, WD Purple ailemizin yüksek performansına, güvenilirliğine ve dayanıklılığına sahip olup mevcut ve yeni nesil gözetleme sistemleri için 4K-uyumlu çözümler sunabilmeleri amacıyla katma değer sağlayan bayilere, entegratörlere ve tüketicilere maksimum kapasite sunuyor.” dedi.

Hem Sürekli Kayıt Hem de Düşük Güç Tüketimi!

WD Purple 10 TB DVR ve NVR ortamlarının taleplerini karşılamak için düşük güç tüketimi ve özel WD® teknolojileriyle donatılmış durumda.

Tamamen Uyumluluk

Mevcut olarak kullandığınız video gözetleme sistemlerine kolaylıkla entegre edebilmeniz için piyasada bulunan bir çok kasaya ve çip setlere tam uyumlu.

Fiyat Ne Kadar?

WD Purple 10TB rakipsiz kapasitesi ve ayırt edici özellikleriyle çok yakında ülkemizde rafları süsleyecek. Bu arada bu hard disk ailesinin 1TB ile 10TB arasında farklı modelleri de mevcut. Bütün modeller 3 yıl garantiye sahip. 3.5” 10TB olan modelin satış fiyatı ise 499,99 dolar + KDV.

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