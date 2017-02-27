Western Digital, Dünya’nın En Hızlı Flaş Sürücüsünü Tanıttı

Western Digital, 3D NAND üzerine inşa ettiği yeni “Akıllı” iNAND 7350'yi, MWC 2017'de tanıttı. SanDisk markalı mobil depolama portföyü, endüstrinin en fazla kapasiteye sahip MMC-tabanlı gömülü flaş sürücüsü. iNAND 7350, yüksek veri kullanan uygulamalar ve yeni nesil mobil deneyimlere, 256 gigabayta (GB) kadar güvenilir gömülü depolama alanı sunuyor.

Western Digital Gömülü ve Entegre Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christopher Bergey yaptığı açıklamada, “Yeni 256GB iNAND 7350 çözümümüz, endüstrinin en kanıtlanmış arayüzü e.MMC üzerine geliştirilmiş en fazla kapasiteye sahip gömülü depolama cihazı. 3D NAND teknolojimiz ve son uygulama bilinci oluşturan mimarimizi birleştirerek iNAND 7350 depolama cihazımızı sıra dışı performans, kapasite ve uygun maliyet sunmak için geliştirdik. Bu sayede akıllı telefon üreticileri, müşterilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kapasite ve yüksek kalitede 4K Ultra HD videodan yeni nesil arttırılmış gerçekliğe (AR) kadar çarpıcı uygulama deneyimleri sunan ana cihazlar geliştirebilecek.” dedi.

Akıllı telefon orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan iNAND 7350, Western Digital’in cihaz performansını, kapasitesini ve veri saklamasını güçlendirmeye yardım ediyor. SanDisk markalı iNAND çözüm ailesinin bu yeni üyesi şirketin şu ana kadarki en iyi performansa sahip gömülü mobil depolama cihazı. Cihazın içerisinde yer alan yeni gelişmiş SmartSLC teknolojisi, gerektiğinde uygulama performansı için gerekli ideal seviyede hızlı ve akıllı yanıt vermeyi mümkün kılıyor.

Kanıtlanmış ve tescilli teknoloji cihazın sıralı yazma hızını saniyede 2 gigabite (GB) kadar arttırıyor ve bu sayede tüketiciler daha iyi bir deneyime kavuşuyor. Buna ek olarak, iNAND 7350 çarpıcı rastgele okuma performansı ile 22.000 IOP’a kadar hıza sahip. Bu da, herhangi bir e.MMC cihazının en hızlı rastgele okuma performansı ile eş değer sayılıyor..