Westy West basit bir şekilde oynanabilen ve bolca eğlence sunabilen bir mobil aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabeltlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir kovboy oyunu olan Westy West'de Vahşi Batı temalı bir macera bizi bekliyor. Oyunda Black Hat çetesinin kasabalara saldırarak terör yarattığına tanık oluyoruz. Biz de bu çeteyi durdurmak için mücadele eden kahramanarın yerine geçiyoruız.

Westy West'te farklı kahramanları seçebilmekteyiz. Kasabanın şerifi, bir kovboy veya bir kızılderili seçebileceğimiz kahramanlar arasında yer alıyor. Oyunda Black Hat çetesinin üyelerinin yanısıra vahşi atlar, zehirli yılanlar ve yuzaklar gibi farklı tehlikelerle de mücadele etmemiz gerekmekte.

Westy West'te kahramanımız basit bir şekilde yol alıyor. Kahramanımızı 4 ana yönde hareket ettirebiliyoruz. Biz hareket ettikçe düşmanlarımız da yer değiştiriyor. Düşmanlarımızın ateşine yakalanmadan onlara ateş ederek yok etmemiz gerekiyor. Ayrıca çete liderleriyle heyecanlı savaşlara da giriyoruz.