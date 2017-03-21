Westy West boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan bir mobil aksiyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir kovboy oyunu olan Westy West'de Vahşi Batı'ya yolculuk ediyoruz ve kasabaları azılı suçlulardan oluşan Black Hat çetesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Maceramızda farklı kahramanları kontrol etmemize imkan veriliyor. Dilersek kasabanın şerifini, dilersek bir kovboyu, dilersek de kızılderilileri yönetebilmekteyiz.

Westy West'de kahramanımız basit bir şekilde hareket ediyor. Oyunda sağa, sola, yukarı ve aşağıya hareket edebilmekteyiz. Düşmanlarımız da biz hareket ettikçe yer değiştiriyorlar. Bu nedenle onların hamlelerine dikkat etmemiz, düşman ateşinden kaçmamız gerekiyor. Salon, mağara ve çölleri geçerken çete üyeleriyle savaşıyoruz. Ayrıca çete liderleri bize zorlu savaşlar sunuyor. Westy West'te zehirli yılanlar, vahşi atlar ve tuzaklar gibi tehlikelerle de karşılaşmaktayız.

Westy West renkli grafikleri basit kontrollerle birleştiren bir oyun.