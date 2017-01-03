?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberYazılımWhatsApp Artık Eski Telefonlarda Çalışmıyor

WhatsApp Artık Eski Telefonlarda Çalışmıyor

WhatsApp Artık Eski Telefonlarda Çalışmıyor

Eğer eski bir telefon kullanıyorsanız ve telefonumda WhatsApp uygulaması neden çalışmıyor diye merak ediyorsanız bu sorunuzun cevabını bu haberde bulabilirsiniz. Hatırlanacağı üzere WhatsApp geçtiğimiz sene Şubat ayında belli mobil işletim sistemlerine hizmet vermeyi sonlandıracağını ve bu işletim sistemlerinde WhatsApp uygulamasının çalışmayacağı9nı duyurmuştu. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya servis sağlayan WhatsApp'ın bölye bir karar almasının nedeni ise şu şekilde açıklanıyor:

" Bu mobil cihazlar bizim tarihimizin önemli bir parçası olsa da gelecekte uygulamamızın özelliklerini genişletmek için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiller. "

WhatsApp'ın çalışmayı sonlandırdığı işletim sistemleri ve cihazlar şunlar:

- Android 2.1

- Android 2.2

- iOS 6

- iPhone 3GS

- Windows Phone 7

WhatsApp bu cihaz ve işletim sistemlerinde çalışmayı sonlandırmanın yanısıra bu ayın sonunda BlackBerry OS, Nokia Symbian S60 ve Nokia Symbian S40 işletim sistemlerinde de hizmet vermeyi durduracak. 30 Ocak tarihinden itibaren bu işletim sistemlerinde de WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir96.66 MB
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger Masaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin WhatsApp Mobil Mesajlaşma Uygulaması

Whatsapp Bilgisayarda Nasıl Kullanılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.01.2017

WhatsApp Artık Eski Telefonlarda Çalışmıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Pixel'in Kamerasında Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi Google Pixel'in Kamerasında Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi Google Pixel kullananlara bir iyi bir de kötü haberimiz var. Kötü haber, uzun zamandır farkında olmadığınız bir güvenlik açığı ortaya çıktı.…
Steam, Oyuncuların Favorisi Olan Ekran Kartını ve İşlemciyi Listeledi Steam, Oyuncuların Favorisi Olan Ekran Kartını ve İşlemciyi ListelediDünya üzerindeki en popüler oyun platformu olan Steam geçtiğimiz Aralık ayına ait Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin sonuçlarını paylaştı.… Nintendo Switch Hedef Reklamlara Kilitlendi Nintendo Switch Hedef Reklamlara KilitlendiBirçoğumuz Microsot Xbox'ın bu yıl piyasaya sürebileceği Project Scorpio'yu merak etse de, Nintendo Switch beklentilerin yüksek olduğu bir konsol…
Windows 10 Oyuncuların Tercihi Olmayı Başardı Hacettepe'de Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten