WhatsApp Artık Eski Telefonlarda Çalışmıyor

Eğer eski bir telefon kullanıyorsanız ve telefonumda WhatsApp uygulaması neden çalışmıyor diye merak ediyorsanız bu sorunuzun cevabını bu haberde bulabilirsiniz. Hatırlanacağı üzere WhatsApp geçtiğimiz sene Şubat ayında belli mobil işletim sistemlerine hizmet vermeyi sonlandıracağını ve bu işletim sistemlerinde WhatsApp uygulamasının çalışmayacağı9nı duyurmuştu. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya servis sağlayan WhatsApp'ın bölye bir karar almasının nedeni ise şu şekilde açıklanıyor:

" Bu mobil cihazlar bizim tarihimizin önemli bir parçası olsa da gelecekte uygulamamızın özelliklerini genişletmek için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiller. "

WhatsApp'ın çalışmayı sonlandırdığı işletim sistemleri ve cihazlar şunlar:

- Android 2.1

- Android 2.2

- iOS 6

- iPhone 3GS

- Windows Phone 7

WhatsApp bu cihaz ve işletim sistemlerinde çalışmayı sonlandırmanın yanısıra bu ayın sonunda BlackBerry OS, Nokia Symbian S60 ve Nokia Symbian S40 işletim sistemlerinde de hizmet vermeyi durduracak. 30 Ocak tarihinden itibaren bu işletim sistemlerinde de WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.

Whatsapp Bilgisayarda Nasıl Kullanılır