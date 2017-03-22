Whatsapp Durum Mesajları Geri Döndü

Snapchat'in çekirdek özelliklerini kopyalayan Facebook, bu özellikleri bütün uygulamalarına taşımaya çalışıyor. Instagram Hikayeler ile başlayan bu trend, kısa sürede Whatsapp uygulamasına, sonra da Facebook Messenger'a gelmişti. Whatsapp Durum özelliği ilk çıktığında yaşanan sorunlar ve şikayetler o kadar çok sayıya ulaştı ki, şirketten bu konuda bir geri adım geldi. Whatsapp durum mesajları yapılan son güncelleme ile geri döndü.

Sizde de öyle miydi bilmiyorum, fakat çıktığı günden bu yana Whatsapp Durum özelliğini efektif kullanan pek fazla insan görmedim. Instagram Hikayeler'de gördüğümüz onlarca gönderinin yanında oldukça sönük kalıyordu. Bunun yanında Whatsapp Durum bazı sorunlar çıkarıyordu. Örneğin iOS platformunda gönderiyi kimlerin izlediğini göremiyorduk. Şirket nihayet bu duruma el attı ve pek çok kullanıcının istediği 'durum mesajlarını' son güncellemede geri getirdi. İşte o güncellemenin detayları:

Güncelleme detaylarına bakıldığında, "Hakkımda özelliği ile, profilinizde yeniden sadece metin olarak bir güncelleme paylaşabilirsiniz. Düzenlemek için Ayarlar'a ve ardından profil isminize dokunun" ibaresinin yer aldığını görüyoruz. Diğer yandan, karanlıkta fotoğraf çekmek isteyenlere de bazı yenilikler getirilmiş.

Siz bu yeni güncellemeyi nasıl buldunuz?

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