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WhatsApp Güncellendi: GIF Kütüphanesi ve Çoklu Dosya Gönderim Özelliğine Kavuştu

WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesi

WhatsApp hem İOS hem de Android üzerinde kendini güncellemeye devam ediyor. Daha önce iOS kullanıcıları için var olan GIF arama ve ekleme özelliği artık Android için de geldi.

Android için yayınlanan WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesi ile hemen emoji butonunu kullanarak GIF kütüphanesinden bir animasyon seçerek herkesle paylaşabilirsiniz. Bu yeni buton bazı bölgeler için Giphy, bazı bölgeler için Tenor GIF kütüphanelerini kullanıyor. iPhone kullanıcıları WhatsApp’ın bu özelliğini 2016 Kasım’ından beri kullanabiliyorlardı.

WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesi

GIF Kütüphanesi seçeneğinin yanı sıra, WhatsApp artık gönderilerinizi tek seferde 30 dosya yüklemenize de izin veriyor. Eskiden bu özelliği onarlı paketler halinde kullanabiliyorduk. WhatsApp bu özelliği resmi olarak test sürümüne koysa da normal güncellemenin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi vermedi. Ancak sadece WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesi kullanıcılarının faydalanacağını belirtti.

Ever hala WhatsApp test sürümü kullanıcısı değilseniz hemen bu linki kullanarak kayıt olabilirsiniz. Buradan kayıt olduktan sonra yayınlanacak olan tüm WhatsApp beta sürüm testlerine sahip olabilir ve herkesten önce deneyebilirsiniz. 

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 10.01.2017

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