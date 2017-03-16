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WhatsApp Hesapları Kolayca Ele Geçirilebiliyor

whatsapp hack

Güvenlik araştırmacıları yaptıkları açıklama ile WhatsApp ve Telegram üzerinde büyük bir açık bulduklarını açıkladılar. İnternet tarayıcısı üzerinden de kullanılabilen iki uygulamanın da bu platformda tehlike yarattığını söylediler.

Check Point isimli güvenlik şirketi, iki uygulama da internet tarayıcısı üzerinden kullanılırken, hackerların içerisine zararlı kodlar yazdıkları bir fotoğrafı size gönderip, hesabınızı ele geçirebildiklerini belirtti. Detaylı olarak söylemek gerekirse; aslında hackerlar içeriği zararlı olan bir HTML dosyasını kullanıcıya gönderiyorlar. Fakat bu HTML dosyasını bir fotoğraf gibi göstererek, karşı tarafın bunu indirmesini sağlayabiliyorlar.

Şirket, “İletiler doğrulama olmadan şifrelendiği için WhatsApp ve Telegram, gönderilen içeriğe dair bilgisizler. Bu sebeple kötü niyetli içeriklerin gönderilmesini engelleyemiyorlar.” dedi. Bu raporun yayınlanmasının ardından iki uygulama da böylesine bir açığın olduğunu doğruladılar ve yayınladıkları yamalar ile bunu düzelttiklerini de belirttiler. Check Point de böylesine bir açığın mümkün olduğu; ancak kendileri açıklamadan önce kimsenin bu yolla hesabını kaybetmediğini de belirtti. Yine de buna karşı uyanık olmak da yarar var. 

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Yazar: - 16.03.2017

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