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Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Özelliğini Tanıttı

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Özelliği

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, isteğe bağlı olarak kullanılabilen bir güvenlik özelliğini daha hayata geçirdi. İki adımlı doğrulama özelliğini bünyesine katan uygulama, Whatsapp kullanıcılarının hesaplarına fazladan bir güvenlik katmanı daha sağlamış oldu. 

Yeni güvenlik özelliği tüm uyumlu cihazlara yansıtıldı, ancak herkese ulaşması biraz zaman alabilir. Özelliğin cihazınızda bulunup bulunmadığını kontrol etmek isterseniz, Whatsapp'a girdikten sonra Ayarlar bölümüne gidin. Daha sonra Hesap bölümünde İki Adımlı Doğrulama adında bir seçenek göreceksiniz. Buraya girdikten sonra Etkinleştir demeniz yeterli olacaktır. Ben hesabıma baktığımda iki adımlı doğrulamanın geldiğini gördüm fakat size gelmemiş olabilir, o yüzden bu paragrafın ilk cümlesinde bir uyarıda bulundum:

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Etkinleştirme

İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğinizde, WhatsApp'daki telefon numaranızı doğrulama girişiminde, bu özelliği kullanarak oluşturduğunuz altı basamaklı şifreyi girmeniz gerekir. İsteğe bağlı olarak, altı basamaklı parolayı unutursanız, WhatsApp'ın size iki adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmak için bir bağlantı göndermesine izin verecek e-posta adresinizi de ekleyebilirsiniz. E-posta adresi ayrıca WhatsApp hesabınızı korumak için kullanılabilir. 

İki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeden önce bilmeniz gereken bir diğer önemli bilgi, kendi şifrenizi unuttuğunuz zaman, iki adımlı doğrulamayı devre dışı bırakacak bir e-posta göndermediyseniz, WhatsApp'ı en son kullandığınız zamandan sonraki 7 gün içinde WhatsApp'da tekrar doğrulama izninizin olmayacağıdır. Yani Whatsapp bu 7 gün içinde size herhangi bir doğrulama izni vermeyecek.

Yan not olarak Whatsapp'ın şifrenizi hatırlamanıza yardımcı olacak bir çeşit mekanizma devreye soktuğunu da iletelim. Temelinde zaman zaman sizden şifre girmenizi istemesi yatıyor. 

Whatsapp'ın iki adımlı doğrulama özelliğini siz nasıl buldunuz? Sizce güvenlik özellikleri açısından büyük katkı sağlar mı?

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.02.2017

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