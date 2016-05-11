WhatsApp Messenger0.2.3120 (Windows)
WhatsApp Messenger artık internet tarayıcımıza bağlı olmadan çalışan bir program olarak kullanılabiliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasının masaüstü sürümü olarak bizlerle buluşan WhatsApp Messenger PC, bizlere bilgisayarlarımız üzerinde WhatsApp kullanma şansı sunuyor.
Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama ile anlık mesajlaşmalarımızın tamamını masaüstünden takip edebiliyor ve yine arkadaşlarımıza dosya, fotoğraf ve video gönderebiliyoruz. Mobil sürümlerde yer alan neredeyse tüm özellikleri masaüstünde kolayca kullanabilmemize olanak sağlayan WhatsApp Messenger Masaüstü sürümü gerçekten oldukça kullanışlı.
WhatsApp Bilgisayar Sürümü Nasıl Kullanılır?
Daha önceden yayınlanan WhatsApp Web sürümü mantığıyla çalışan WhatsApp masaüstü sürümünü kullanabilmeniz için telefonunuz üzerinde uygulamanın açık olması ve bilgisayarınız ile mobil cihazınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey uygulama üzerinde yer alan Menü - WhatsApp Web sekmesi yardımıyla bilgisayar ekranınız üzerinde yer alan QR kodu okutmak. Bu noktada masasüstü programının web versiyonundan tek farkı herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç duymaması diyebiliriz.
Sonuç olarak akıllı telefonlarınız üzerinde WhatsApp kullanıyorsanız, WhatsApp masaüstü de mutlaka bilgisayarlarınız üzerinde bulunması gereken yazılımlardan bir tanesi.
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WhatsApp Messenger için Dogukan çıkrıkçıolu dedi ki;
Benim telefonum yok nasıl olcak ya söyler misinz?
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WhatsApp Messenger için mürüvvet okta dedi ki;
Uçretlimi
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WhatsApp Messenger için mürüvvet okta dedi ki;
Daha yeni kulanı çağım herkese çok memnun bende memnun kalınama eminim teşekkürler
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5- WhatsApp Messenger için Orhan AlkocAd Soyad dedi ki;
whatsApp çok güzel bir uygulama teşekkürler messencer
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WhatsApp Messenger için mahmut karabulut dedi ki;
indiriyorum inşallah iyi çıkarArtı Yönleri: artık telefonsuz mesaj ata bilecem
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1,636 / 36,044
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win10/Win8.1
- Üretici:
- WhatsApp Inc.
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