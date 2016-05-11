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WhatsApp Messenger
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WhatsApp Messenger

0.2.3120 (Windows)
WhatsApp Messenger İndir Hemen İndir

96.87 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

1 Kullanıcı: 5/5

5
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger artık internet tarayıcımıza bağlı olmadan çalışan bir program olarak kullanılabiliyor

Can Çevrim Son güncelleme 30 dakika önce

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasının masaüstü sürümü olarak bizlerle buluşan WhatsApp Messenger PC, bizlere bilgisayarlarımız üzerinde WhatsApp kullanma şansı sunuyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama ile anlık mesajlaşmalarımızın tamamını masaüstünden takip edebiliyor ve yine arkadaşlarımıza dosya, fotoğraf ve video gönderebiliyoruz. Mobil sürümlerde yer alan neredeyse tüm özellikleri masaüstünde kolayca kullanabilmemize olanak sağlayan WhatsApp Messenger Masaüstü sürümü gerçekten oldukça kullanışlı.

WhatsApp Bilgisayar Sürümü Nasıl Kullanılır?

Daha önceden yayınlanan WhatsApp Web sürümü mantığıyla çalışan WhatsApp masaüstü sürümünü kullanabilmeniz için telefonunuz üzerinde uygulamanın açık olması ve bilgisayarınız ile mobil cihazınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey uygulama üzerinde yer alan Menü - WhatsApp Web sekmesi yardımıyla bilgisayar ekranınız üzerinde yer alan QR kodu okutmak. Bu noktada masasüstü programının web versiyonundan tek farkı herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç duymaması diyebiliriz.

Sonuç olarak akıllı telefonlarınız üzerinde WhatsApp kullanıyorsanız, WhatsApp masaüstü de mutlaka bilgisayarlarınız üzerinde bulunması gereken yazılımlardan bir tanesi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
1,636 / 36,044
İşletim Sistemi:
Win8/Win10/Win8.1
Üretici:
WhatsApp Inc.

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