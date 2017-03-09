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Whatsapp, Para Kazanmanın Bir Yolunu Deneyecek

Whatsapp Para Kazanacak

Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre WhatsApp, şirketlerin tüketicileriyle doğrudan mesajlaşmasına izin veren bir sistemi test etmeye başladı. Başka bir deyişle, WhatsApp gerçek anlamda para kazanmaya hazırlanıyor.

Hatırlayacak olursanız, Whatsapp yıllık 1 dolarlık ücret almayı tercih ediyordu. Bu miktarı ödeyen sayısı ise oldukça azdı. Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınınca, sözde yıllık üyelik muhabbetinden birkaç yıldır vazgeçti. Daha sonra Whatsapp, kullanıcıların işletmeler ve kuruluşlarla iletişim kurmasını sağlayacağını açıkladı ve para kazanma konusunda somut adımlar atacağı söylendi. Bir süredir beklenen bu gelişme, birkaç girişimin test etmesiyle gerçekleşmeye bir adım daha yaklaştı. 

Cowlar Inc şirketinin kurucularından Umer Ilyas, "Söz konusu sistemin hayata geçmesi için henüz erken" dedi. Whatsapp'ın çok popüler olduğu bölgelerde bu sistemin beklendiğinin de altını çizdi.

İşin ilginç yanı, Mashable'da Reuters'ın bu haberini doğruluyor. "Whatsapp for Business" adlı sürümün Hindistan'da test edileceğini dahi söylediler. Görünen o ki, Facebook'un Messenger platformu ile yaptığı geliştirmelere benzer bir yaklaşım sergilenecek. Hatırlayacak olursanız, o platformda da "chatbot"lar aynı işlevi yerine getiriyordu. 

WhatsApp, dünyanın birçok yerinde Messenger'dan daha popüler bir uygulama. Bu nedenle, Facebook'un bu alanlarda benzer bir yaklaşım denemesi mantıklı görünüyor.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 09.03.2017

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