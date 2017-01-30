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WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma Özelliği Gelebilir

WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma Özelliği Gelebilir

Dünya çapında en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden olan WhatsApp yakın gelecekte kuşşanılşı bir özellik kazanabilir. Daha önceden WhatsApp üzerinde konum paylaşma özelliğinden faydalanabiliyorduk. WhatsApp konum paylaşma sistemi ile arkadaşlarınıza ve ailenize bulunduğunuz konumu veya farklı bir konumu gönderebiliyor, bu konumun harita üzerinden görülmesini sağlayabiliyordunuz. WhatsApp'a ekleneceği iddia edilen yeni konum paylaşma özelliği ise bu işi canlı hale getirerek WhatsApp üzerinden bir kişinin yerini canlı olarak takip etmenize veya konumunuzun takip edilmesini sağlamanıza imkan tanıyacak.

WhatsApp'ın canlı konum paylaşımı özelliği farklı senaryolarda işe yarayabilecek nitelikte. Bu özellik kullanılarak ebeveynler çocuklarının takip edecekler. Bir arkadaşınıza yol tarif ettiğinizde doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini yine bu özellikten faydalanarak görebileceksiniz.

WhatsApp canlı konum paylaşma özelliğinin ilk olarak WhatsApp'ın beta sürümünde kullanıma açıldığı ve varsayılan olarak devre dışı bırakılan bir özellik olduğu iddia ediliyor. Kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmeleri için öncelikle bu özelliği aktifleştirmeleri gerekecek. Ayrıca paylaşımın ne kadar süreceğini de belirleyebileceksiniz.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Uygulamaya Git
WhatsApp Messenger Web
WhatsApp Messenger Web Popüler Ücretsiz Mesajlaşma Servisi

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin WhatsApp Mobil Mesajlaşma Uygulaması

İndir96.66 MB
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger Masaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı

İndir51.71 MB
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger Mac için Popüler Mesajlaşma Yazılımı

BTK'nın Kafasını Karıştıran Whatsapp Raporları

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 30.01.2017

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