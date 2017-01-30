WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma Özelliği Gelebilir

Dünya çapında en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden olan WhatsApp yakın gelecekte kuşşanılşı bir özellik kazanabilir. Daha önceden WhatsApp üzerinde konum paylaşma özelliğinden faydalanabiliyorduk. WhatsApp konum paylaşma sistemi ile arkadaşlarınıza ve ailenize bulunduğunuz konumu veya farklı bir konumu gönderebiliyor, bu konumun harita üzerinden görülmesini sağlayabiliyordunuz. WhatsApp'a ekleneceği iddia edilen yeni konum paylaşma özelliği ise bu işi canlı hale getirerek WhatsApp üzerinden bir kişinin yerini canlı olarak takip etmenize veya konumunuzun takip edilmesini sağlamanıza imkan tanıyacak.

WhatsApp'ın canlı konum paylaşımı özelliği farklı senaryolarda işe yarayabilecek nitelikte. Bu özellik kullanılarak ebeveynler çocuklarının takip edecekler. Bir arkadaşınıza yol tarif ettiğinizde doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini yine bu özellikten faydalanarak görebileceksiniz.

WhatsApp canlı konum paylaşma özelliğinin ilk olarak WhatsApp'ın beta sürümünde kullanıma açıldığı ve varsayılan olarak devre dışı bırakılan bir özellik olduğu iddia ediliyor. Kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmeleri için öncelikle bu özelliği aktifleştirmeleri gerekecek. Ayrıca paylaşımın ne kadar süreceğini de belirleyebileceksiniz.

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