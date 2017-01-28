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WhatsApp'a Yeni Özellikler Eklenmesi Gündemde

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WhatsApp, son zamanlarda uygulamaya eklediği yeni özelliklere bir başkasını daha eklemeye hazırlanırken, gündemde uygulamaya geleceği iddia edilen ekran görüntüsü bildirimi haberleri dolaşıyor.

WhatsApp son olarak uygulamaya video arama, GIF desteği, mesajı geri alma ve alıntı yapma özelliklerini eklemişti. Çok beğenilen bu özelliklerin ardından, WhatsApp'a canlı yer bildirimi özelliğinin de geleceği söylendi. Bu özellikle birlikte artık isterseniz grup mesajlaşmalarınızda bulunduğunuz yeri sürekli olarak paylaşacabileceksiniz. Geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan ve bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya çıkartılan bu özellik, birçok tartışmayı da beraberinde getirecek.

Hemen aşağıda görebildiğiniz gibi grup mesajlaşmalarına eklenecek yeni özellikle birlikte "show my friends" yani "arkadaşlarıma göster" özelliği WhatsApp'e eklenecek. Böylece süresiz ya da belirli bir süreliğine gruptaki arkadaşlarınızla yerinizi anlık olarak paylaşabileceksiniz. Bir buluşma sırasında "neredesin?" sorusunu bitirmeye yönelik hazırlanan bu güncellemenin uygulamaya eklenip eklenmeyeceği ya da ne zaman ekleneceğine dair bir bilgi ise henüz yok.

Daha geliştirme aşamasındayken, hayatın gizliliğine büyük bir müdahale olarak algılanan bu özellik üzerinde tartışmalar sürerken, bir grup kullanıcı da bunun bazen çok işe yarabileceği konusunda hem fikirler. 

Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gönderme Özelliği WhatsApp'e Gelecek Mi?

Yakın zaman önce ana akım medya siteleri tarafından ortaya atılan habere göre; WhatsApp'a yakın zaman sonra eklenecek bir özellikle birlikte, konuşma sırasında bir taraf bu konuşmanın ekran görüntüsünü alırsa,karşı tarafa bunun bildirimi düşeceği belirtilmişti. Haberlerin kaynağı olarak da WhatsApp'in CEO'su Jan Koum gösterilmişti. 

Fakat WhatsApp'ten gelen resmi bir açıklama ile böyle bir çalışmanın olmadığı doğrulandı. Halihazırda kullanılan kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerde de böylesine bir özelliğin uygulamaya eklenmesinin imkansız olduğu da açıkça belirtiliyor. Yani çıkan haberler, doğruyu yansıtmıyor. 

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

WhatsApp Güncellendi: GIF Kütüphanesi ve Çoklu Dosya Gönderim Özelliğine Kavuştu

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Yazar: - 28.01.2017

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