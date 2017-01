WhatsApp'a Yeni Özellikler Eklenmesi Gündemde

WhatsApp, son zamanlarda uygulamaya eklediği yeni özelliklere bir başkasını daha eklemeye hazırlanırken, gündemde uygulamaya geleceği iddia edilen ekran görüntüsü bildirimi haberleri dolaşıyor.

WhatsApp son olarak uygulamaya video arama, GIF desteği, mesajı geri alma ve alıntı yapma özelliklerini eklemişti. Çok beğenilen bu özelliklerin ardından, WhatsApp'a canlı yer bildirimi özelliğinin de geleceği söylendi. Bu özellikle birlikte artık isterseniz grup mesajlaşmalarınızda bulunduğunuz yeri sürekli olarak paylaşacabileceksiniz. Geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan ve bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya çıkartılan bu özellik, birçok tartışmayı da beraberinde getirecek.

Hemen aşağıda görebildiğiniz gibi grup mesajlaşmalarına eklenecek yeni özellikle birlikte "show my friends" yani "arkadaşlarıma göster" özelliği WhatsApp'e eklenecek. Böylece süresiz ya da belirli bir süreliğine gruptaki arkadaşlarınızla yerinizi anlık olarak paylaşabileceksiniz. Bir buluşma sırasında "neredesin?" sorusunu bitirmeye yönelik hazırlanan bu güncellemenin uygulamaya eklenip eklenmeyeceği ya da ne zaman ekleneceğine dair bir bilgi ise henüz yok.

Daha geliştirme aşamasındayken, hayatın gizliliğine büyük bir müdahale olarak algılanan bu özellik üzerinde tartışmalar sürerken, bir grup kullanıcı da bunun bazen çok işe yarabileceği konusunda hem fikirler.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR