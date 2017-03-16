WhatsApp'ın Silinen Özelliği Haftaya Geri Dönüyor

Facebook’un her şeyi Snapchatleştirme hamlesinden nasibi alan WhatsApp, büyük bir değişikliğe gitmiş ve yazılı durumların yerine resim tabanlı yeni bir sisteme geçmişti. Bu değişikliğe gelen tepkilerin ardından, uygulamanın yazılı durumları tekrar devreye sokacağı da kesinleşti.

Şubat ayının ortasında yaptığı değişiklikle o anki durumunuzu yazılı olarak bildirdiğiniz kısım uygulamadan atılarak, yerine Snapchat Hikayeler'i andıran bir Durumlar sekmesi eklenmişti. Fakat geçtiğimiz hafta Android Beta kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler ortaya çıkmış ve yazılı durumların tekrar döneceği kesinleşmişti. Bugün öğrenilen yeni bilgilere göre bu değişiklik de kısa süre sonra devreye alınacak.

WhatsApp çalışanlarından öğrenilenlere bakılırsa, çokça istenilen bu değişiklik, önümüzdeki hafta itibarıyla Android kullanıcıları için devreye girecek. iPhone tercih edenler de bundan çok kısa sonra yeni durum özelliğine kavuşacaklar.

Eskiden olduğu gibi WhatsApp kullanıcıları ayarlar sekmesinden hakkında bölümüne geldiklerinde bir “durum” belirleme şansına erişecekler. Belirlenen bu durumlar yine kişi listenizde arkadaşlarınızın isimlerinin altında görüntülenebilecek.

WhatsApp konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: “Kullanıcılarımızdan yazı tabanlı durum güncelleme hakkında çokça geri bildirim aldık ve bunu tekrar ‘Hakkında’ kısmına eklemeye karar verdik. Artık güncelleme ile belirlenen yazılı durumlar kişilerin profillerinin hemen altında ya da grup bilgileri kısmında görüntülenebilecek. Aynı zamanda yeni ‘Durumlar’ özelliğini de kullanmaya devam ederek, insanların fotoğraf, video ya da GIF paylaşarak yeni ve eğlenceli bir etkileşim biçimini kullanmalarına devam etmelerini de sağlayacağız.”

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