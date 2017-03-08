Wikileaks: CIA, WhatsApp ve Telegram Şifrelemesini Kırabiliyor, Telefonlarınızı Dinleyebiliyor

Eğer WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma yazılımlarında bulunan şifreleme sisteminin yazışmalarınızı koruduğuna inanıyorsanız bir daha düşünmeniz grekebilir. Daha önceden ses getiren sızıntıları ile tanıdığımız Wikileaks son paylaşımlarında CIA'e ait olduğunu iddia ettiği binlerce gizli dökümanı yayınladı. Vault 7 sızıntıları olarak adlandırılan sızıntı serisinin ilk ayağı olan bu dökümanlar toplamda 8.761 adet. Dökümanların içeriği ise CIA'in hack kabiliyetlerini kapsıyor.

Dökümanların içeriğine bakıldığında CIA'in kullandığı casus yazılım ve hack araçlarından bahsedildiği görülmekte. Bilindiği üzere WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma servisleri uçtan uca şifreleme sistemiyle dış kaynakların gönderilen mesajların ve verilen içeriğine erişmesini imkansız hale getiriyor. Bu şifreleme yöntemi mesajlar ve veriler telefonunuzdan çıktıktan sonra onları özel bir anahtarla şifreliyor, WhatsApp sunucularındaki bu mesajlara özel anahtara sahip olmayan kimse erişemiyor. Ancak mesajın ulaştığı bilgisayarda veya mobil cihazda içerik görüntülenebiliyor. Fakat CIA'in kullandığı casus yazılım mesaj ve veri daha telefonunuzdan çıkmadan ve üzerlerinde şifreleme uygulanmadan içeriğini kopyalıyor.

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda CIA'in iPhone ve Android telefonlarda yer alan arka kapıları aracılığıyla bu telefonları dinleyebildiği ve mesajları görüntüleyebildiği sonucu ortaya çıkıyor. Telefonlardaki kamera ve mikrofon aktifleştirilerek dinleme ve izleme faaliyetleri yürütülebiliyor. Üstelik CIA'in hack yeteneklerinin sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmadığını da görüyoruz. CIA, farklı işletim sistemlerini hackleyebilmek için her işletim sistemine özel bölümler oluşturmuş ve bu bölümler altında özel casus yazılımlar ve hack araçları geliştirilmiş. Microsoft'un Windows işletim sistemi ve dolaylı olarak bilgisayarlarımız hacklenebilen cihazlar arasında. Ayrıca Samsung televizyonlar gibi akıllı televizyonlar da hacklenebiliyor.

Wikileaks'in basın açıklaması bu sayfada yapılamakta; Wikileaks sitesinin ülkemizde engelli olduğunu ve sayfaya erişmek için VPN kullanmanız gerektiğini belirtmekte fayda var:

https://wikileaks.org/ciav7p1/

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