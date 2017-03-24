WikiLeaks, CIA'in iPhone ve MacBook'ları Nasıl Hacklediğini Açıkladı

WikiLeaks'in tüm dünyada ses getiren "CIA elektronik cihazlar hack raporu", yeni belgelerle daha da önem kazanmaya başladı.

8 Mart'ta WikiLeaks, CIA tarafından cep telefonlarının, bilgisayarların, akıllı televizyonların sahiplerinin izlenebildiğini gösteren belgeler elde ettiğini açıklamıştı. Dün yayınlanan yeni belgeler özellikle Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in iPhone ve MacBook'ları nasıl hacklediğini detaylı olarak anlatıyor.

The Verge teknoloji sitesinin haberine göre, Apple tüm güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu, gerekli güncellemelerin yapıldığını açıklayarak WikiLeaks'in da önce yaptığı "birlikte çalışalım" çağrısına çok da sıcak bakmamıştı. Apple üçüncü parti güvenlik desteği almaktan çok hoşlanan bir şirket olmadığı için bu çok da garip değil elbet. Ancak yeni açıklanan yöntemler belki şirketin tavrını değiştirebilir. Çünkü WikiLeaks'in yeni yayınladığı rapor, Apple'ın yeni yaptığı güncellemelerden çok eski ürünlerine yönelik tehditlerle alakalı.

Raporda CIA'in kullandığı NightSkies isimli bir uygulamanın ne yöntemlerle kullanıldığını ifşa ediyor. Bu uygulama Vault 7 raporuna dahil edildi ve Apple için önem teşkil ediyor. Bu linki takip ederek WikiLeaks'in NightSkies raporuna ulaşabilirsiniz (VPN kullanmanızı öneririz).

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